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Столтенберг висловився про вступ України до НАТО

Юрій Лящук
glavcom.ua
Столтенберг висловився про вступ України до НАТО
Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія
фото: AP

Головним пріоритетом для НАТО є надання Україні військової допомоги

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чому він відкрито не висловлюється про вступ України до НАТО. Про це генсек заявив під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

«Я твердо вважаю, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Фінляндія та Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В Альянсі є консенсус щодо запрошення їх стати членами. Ми ухвалили таке рішення на саміті в Мадриді. Що стосується України, то там триває війна, і головним пріоритетом є надання Україні військової допомоги, що союзники й партнери НАТО і роблять. Ця військова підтримка безпрецедентна й допомогла Україні досягти успіхів на полі бою», – наголосив Єнс Столтенберг.

Раніше повідомлялось, що НАТО допоможе Україні боротися з ворожими дронами.

Нагадаємо, Україна офіційно попросить Ізраїль невідкладно направити системи ППО на тлі передачі Іраном дронів-камікадзе для Росії.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: Єнс Столтенберг війна Україна НАТО

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