Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, – ГУР

Українська розвідка передбачала чергову ракетну атаку ворога, а всі відповідні органи готувались до атаки

Україна 5 грудня зазначала чергового масованого ракетного удару з боку країни-терористки РФ. Водночас запаси високоточного ракетного озброєння в РФ впали до критичного низького рівня, заявив в ефірів загальнонаціонального телемарафону представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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«Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергову терористична атака, підкреслюю – на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання Росії державою спонсором тероризму і терористичною державою. Так, це один з масованих обстрілів», – зазначив Юсов.

Він також наголосив, що запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, за багатьма показниками вже впали до критичного рівня. І не так багато й часто Росія зможе собі дозволити ще такі масовані обстріли України.

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Він також нагадав, що розвідка передбачала чергову ракетну атаку ворога, а всі відповідні органи готувались до атаки.

«Українські сили ППО, протиракетна оборона готова, українські енергетики готові, ДСНС — вся країна героїчно працює над збиттям цих ракет, а по друге, над нейтралізацією наслідків ударів», – запевнив Юсов.

Водночас він зауважив, що ракети меншого радіусу дії типу С-300 є в достатній кількості у росіян, тому, на жаль, прифронтові міста – Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми можуть й надалі потерпати від дій ворога.

«Щодо «калібрів» та «іскандерів», то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть. Завдання, які перед собою ставлять терористи – зламати дух і змусити до капітуляції - вони ні до чого не призведуть», – переконаний Юсов.

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Нагадаємо, 5 грудня в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.