Головна Світ Політика
search button user button menu button

Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, – ГУР

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, – ГУР
Фото ілюстративне

Українська розвідка передбачала чергову ракетну атаку ворога, а всі відповідні органи готувались до атаки 

Україна 5 грудня зазначала чергового масованого ракетного удару з боку країни-терористки РФ. Водночас запаси високоточного ракетного озброєння в РФ впали до критичного низького рівня, заявив в ефірів загальнонаціонального телемарафону представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

«Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергову терористична атака, підкреслюю – на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання Росії державою спонсором тероризму і терористичною державою. Так, це один з масованих обстрілів», – зазначив Юсов.

Він також наголосив, що запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, за багатьма показниками вже впали до критичного рівня. І не так багато й часто Росія зможе собі дозволити ще такі масовані обстріли України.

Він також нагадав, що розвідка передбачала чергову ракетну атаку ворога, а всі відповідні органи готувались до атаки.

«Українські сили ППО, протиракетна оборона готова, українські енергетики готові, ДСНС — вся країна героїчно працює над збиттям цих ракет, а по друге, над нейтралізацією наслідків ударів», – запевнив Юсов.

Водночас він зауважив, що ракети меншого радіусу дії типу С-300 є в достатній кількості у росіян, тому, на жаль, прифронтові міста – Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми можуть й надалі потерпати від дій ворога.

«Щодо «калібрів» та «іскандерів», то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть. Завдання, які перед собою ставлять терористи – зламати дух і змусити до капітуляції - вони ні до чого не призведуть», – переконаний Юсов.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

 

Теги: війна росія ракета розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, – ГУР
Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, – ГУР
У Молдові впала ракета (фото)
У Молдові впала ракета (фото)
Про що свідчать вибухи у РФ за 800 км від кордону: з’явилося пояснення
Про що свідчать вибухи у РФ за 800 км від кордону: з’явилося пояснення
Ліміт цін на нафту РФ: Кремль готує відповідь
Ліміт цін на нафту РФ: Кремль готує відповідь
Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО
Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО
Яка роль Німеччини у війні: Шольц послав Путіну чіткий сигнал
Яка роль Німеччини у війні: Шольц послав Путіну чіткий сигнал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
27K
Скандал у Києві: персонал «Хлібного» вигнав бабусю, яка попросила гарячої води
23K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
21K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
20K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлюється)
20K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту