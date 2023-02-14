Президент припинив членство у складі Ставки загиблого в авіакатастрофі Дениса Монастирського

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Глава держави увів до персонального складу Ставки новопризначеного голову Служби безпеки Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Відповідний указ №77/2023 опублікований на сайті глави держави.

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Згідно з документом, у складі Ставки затверджено очільників СБУ Василя Малюка та МВС Ігоря Клименка.

У той же час президент припинив членство у складі Ставки загиблого в авіакатастрофі Дениса Монастирського.

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Нагадаємо, 13 лютого, президент Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Служби безпеки України – бойового офіцера, генерал-майора Василя Малюка – керівному складу СБУ.

7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби. За постанову №8425 проголосували 324 народні обранці.