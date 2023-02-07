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Чиновникам заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування трагедії в Броварах – Клименко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чиновникам заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування трагедії в Броварах – Клименко
Тривають перевірки всіх гелікоптерів, які є в системі МВС
фото ілюстративне

Наразі високопосадовці можуть пересуватися лише автотранспортом

У Міністерстві внутрішніх справ України повністю переглянули систему безпеки після авіакатастрофи в Броварах 18 січня, внаслідок якої загинуло керівництво МВС. До кінця розслідування трагедії всім українським чиновникам забороняється пересуватися на гелікоптерах. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Система безпеки повністю переглянута. Гелікоптери того класу, який впав у Броварах, зараз всі перебувають на аеродромах, працюють фахівці. Ми перевіряємо повністю всі вертольоти, які були в системі МВС», – зазначив посадовець.

За його словами, процес перевірки може тривати щонайменше місяць чи два, поки фахівці не нададуть експертний висновок, що гелікоптери безпечні для польоту.

Крім того, тепер керівникам МВС заборонено переміщатися на вертольотах, поки не завершиться розслідування і не буде остаточно з’ясовано причини авіакатастрофи у Броварах. Натомість поки що керівники можуть користуватися лише автотранспортом.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

До слова, міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, коли завершиться розслідування катастрофи у Броварах.

 

 

Теги: розслідування катастрофа гелікоптер

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