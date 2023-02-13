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Першим заступником міністра оборони може бути військовий. Зеленський підписав указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Першим заступником міністра оборони може бути військовий. Зеленський підписав указ
Офіс президента

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовому обіймати посаду першого заступника міністра оборони на період дії правового режиму воєнного стану. Відповідний указ № 76/2023 глава держави підписав сьогодні.

Документом вносяться зміни до указів президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 та від 5 травня 2020 року № 166/2020, згідно з якими першим заступником міністра оборони може бути призначений військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала.

Також президент постановив Кабінету міністрів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони згідно із стандартами НАТО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що завтра уряд звільнить двох заступників Резнікова. Одним із нових заступників може стати засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

За даними ЗМІ ще одним із нових заступників Резнікова має стати Олександр Павлюк – командувач угрупування сил та засобів оборони Києва.

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Теги: Олексій Резніков Володимир Зеленський указ військові

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