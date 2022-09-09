«Життя на службі». Перші випуски британських газет після смерті королеви (фото)

Багато газет вийшли з фотографією королеви з її коронації в 1953 році

Британські видання 9 вересня присвятили свої випуски Єлизаветі II

9 вересня британські газети випустили свої перші номери після смерті королеви.

BBC зробило аналіз історичних перших сторінок британських видань.

The Times

The Times відзначає цей момент вражаючою фотографією королеви з її коронації в 1953 році разом зі словами: «Життя на службі». На задній сторінці газети є цитата з її різдвяного ефіру в 1957 році, першого, який транслювали по телебаченню: «Я не можу вести вас у бій. Я не даю вам законів і не відправляю правосуддя, але я можу зробити щось інше: я можу віддати вам своє серце. І моя відданість усім цим старим островам і всім народам нашого братства народів».

Daily Mail

«Наші серця розбиті», — пише Daily Mail із портретом королеви 1952 року, коли вона була принцесою Єлизаветою. «Як знайти слова? – запитує оглядач газети Сара Вайн. - Наше горе - це сотні різних емоцій, і всі їх важко зрозуміти».

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph передруковує власне послання королеви, яке висловлює співчуття сім'ям жертв терактів 11 вересня: «Скорбота - це ціна, яку ми платимо за любов».

The Guardian

Кілька газет, у тому числі Guardian, віддають перевагу зображенню королеви з початку її правління. Номер вийшов із портретом королеви в короні та зі скіпетром під час коронації.

The Mirror

The Mirror обрав новішу фотографію королеви, показуючи її знаменитий профіль. Газета відмовляється від заголовка, натомість просто каже: «Дякую».

Sun

Багато газет, у тому числі Sun, вибирають той самий чорно-білий портрет королеви в її пізні роки із задумливою, м’якою посмішкою. «The Sun і наші читачі полюбили вас», — пише видання. - Ми пишаємося, що ти була нашою Королевою».

і

У газеті І також використано фотографію з коронації. На ній сказано, що зараз у країні оголошено найдовшу жалобу.

Daily Express

На повністю монохромній першій сторінці Daily Express пише: «Наша улюблена королева померла». У газеті йдеться, що світ оплакує «втрату справді великого та надихаючого монарха».

Daily Star

«Ви виконали свій обов'язок, пані», - пише Daily Star. Титул газети з червоного став урочистим чорним і обрав ту саму коронаційну фотографію, що й багато інших видань.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства.

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ зворушливими постами.