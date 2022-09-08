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«Прощавай, Велика Королево!»: зворушливі пости українських політиків про Єлизавету ІІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Прощавай, Велика Королево!»: зворушливі пости українських політиків про Єлизавету ІІ
Через смерть Єлизавети ІІ сумують в усьому світі
фото з відкритих джерел

Королева Великої Британії була взірцем мудрості та стилю

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ. Так, однією з перших співчуття королівській родині та народу Великої Британії висловила перша леді Олена Зеленська.

«Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі. Мої щирі співчуття королівській родині та всьому народу Великої Британії», – написала Зеленська у Twitter.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зазначила, що Єлизавета ІІ була взірцем мудрості та стилю.

«Прощавай, Велика Королево!»: зворушливі пости українських політиків про Єлизавету ІІ фото 1

«Померла королева Єлизавета ІІ. Жінка-епоха, Жінка-легенда, велика історична постать, яка навіки завоювала собі славу у пантеоні світової історії. Для всього світу королева Єлизавета стала взірцем мудрості, стилю, культури, такту, людяності.

Ми так звикли, що Єлизавета править Великобританією, що здавалося, ніби це було завжди і так завжди й буде… Але, на жаль, людина не владна над часом… Прощавай, Велика Королево! Прощавай, Велика Жінко! То були Великі часи!

Висловлюю співчуття британському народові. Бажаю дружній Великобританії миру, процвітання, успіху!», – написала Юлія Тимошенко.

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, особливо заслуговує на повагу те, як Єлизавета ІІ підтримувала Україну.

«Прощавай, Велика Королево!»: зворушливі пости українських політиків про Єлизавету ІІ фото 2

«Померла Королева Великої Британії та королівств Співдружності Єлизавета II. Справжня епоха британської та світової політики. Особливо заслуговує на повагу її підтримка України. Впевнений, зокрема і завдяки її чіткій позиції Велика Британія увесь цей час відіграє значну роль у допомозі нашій державі та протидії росії. Вічна пам’ять!», – написав Разумков.

«Прощавай, Велика Королево!»: зворушливі пости українських політиків про Єлизавету ІІ фото 3

«Ціла епоха... Пішла з життя Її Величність Королева Єлізавета ІІ. Щиро співчуваємо народу Великобританії», – коротко висловилася депутатка від «Європейської Солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Прощавай, Велика Королево!»: зворушливі пости українських політиків про Єлизавету ІІ фото 4

А депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розмістила на своїй сторінці у Facebook світлину Єлизавети ІІ часів її служби у війську.

«Прощавай, Велика Королево!»: зворушливі пости українських політиків про Єлизавету ІІ фото 5

«За 2 дні до відходу Єлизавета ІІ запропонувала  Ліз Трасс сформувати уряд. Всього два дні тому. Укрупніть обличчя і руки. М – мужність і мудрість», – написала під світлиною Єлизавети ІІ Іванна Кобернік.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він мав узяти нове ім'я.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. «Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», – зазначалося у повідомленні. Водночас у дописі повідомлялось, що Єлизавета як і раніше «почувається комфортно» та нині перебуває у своїй резиденції Балморал. За даними британських ЗМІ, до неї у резиденцію приїхали син Єлизавети принц Чарльз і онук принц Вільям.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. 

Читайте також: План «Лондонський міст». Як буде діяти уряд Британії у випадку смерті королеви

Теги: Олена Зеленська Велика Британія смерть Королева Єлизавета II

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