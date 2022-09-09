Парламент Австралії зупиняє роботу на 15 днів через смерть Єлизавети II

На знак пам'яті про британську королеву біля будівлі парламенту гармати дадуть 96 залпів

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що країна сумує через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II, передає австралійський телеканал ABC News.

За його словами, на знак жалоби та скорботи парламент республіки припинить свою роботу на 15 днів.

«Це втрата, яку ми глибоко переживаємо в Австралії. Королева Єлизавета II – єдиний правлячий монарх, якого знала більшість із нас, і єдиний, хто колись відвідував Австралію», – зазначив Альбанезе.

Як зазначив прем'єр Австралії, у зв'язку зі смертю Єлизавети II парламент, офіс прем'єра та уряд відкриває на своїх сайтах онлайн-дошки, на яких кожен охочий може залишити свої співчуття. Він також наголосив, що на знак пам'яті про британську королеву біля будівлі парламенту гармати дадуть 96 залпів.

При цьому, за інформацією ABC News, найближчими днями Альбанезе та генерал-губернатор Австралії Девід Херлі збираються вирушити до Великої Британії для зустрічі з новим королем країни Карлом III – старшим сином Єлизавети II Чарльзом. Проте точна дата візиту австралійських політиків до Лондона поки що невідома.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він мав узяти нове ім'я.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства.

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ зворушливими постами.