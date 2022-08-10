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Тихановська заявила про створення перехідного уряду Білорусі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Тихановська заявила про створення перехідного уряду Білорусі
Тихановська оголосила створення перехідного уряду Білорусі
фото: кадр відео

Тихановська вже здійснила перші призначення

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про рішення створити об'єднаний перехідний уряд держави. Цей уряд має «відновити конституційну законність та порядок». Про це Тихановська заявила на конференції «Нова Білорусь» у Вільнюсі, пише Белсат.

«Я прийняла рішення створити об'єднаний перехідний кабінет. Це колективний виконавчий орган, який щодня працюватиме на головні цілі, відстоюватиме незалежність та суверенітет Республіки Білорусь, представлятиме національні інтереси Білорусі, здійснить фактичну деокупацію нашої країни», – зазначила Тихановська.

За її словами, уряд також «відновить конституційну законність та порядок, забезпечить транзит влади від диктатури до демократії та створить умови для проведення справедливих та вільних виборів».

Усі кандидати до кабінету мають отримати схвалення представницького органу – у цьому Тихановська розраховує на Координаційну раду.

Як зазначається, Тихановська вже здійснила перші призначення. Павло Латушко став представником кабінету з транзиту влади, Олександр Азаров – представником з відновлення правопорядку, Валерій Ковалевський – представником із закордонних справ, Валерій Сахащик – представником з оборони та національної безпеки.

У кабінеті мають також з’явитися представники із соціальної політики, економіки та фінансів, національного відродження. Тихановська також зауважила, що «кабінет бажав би більшої участі жінок».

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.

Теги: опозиція Білорусь

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