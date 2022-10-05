Стало відомо, коли відбудеться коронація Чарльза ІІІ

Коронація буде зменшеною і скромнішою версією ранніх церемоній,

Церемонія коронації короля Чарльза III очікується 3 червня наступного року у Вестмінстерському абатстві. Про це повідомляє Bloomberg.

«Урядовці заявили, що плани сходяться цієї суботи на початку літа, хоча дискусії про те, які інші дні стануть офіційними вихідними, все ще продовжуються», – йдеться у повідомленні.

Коронація майже через 70 років після того, як була коронована його мати, стане центральною подією дня святкування, присвяченого початку правління монарха. Чарльз зійшов на престол і був названий королем минулого місяця після смерті його матері, королеви Єлизавети ІІ.

До червня наступного року королю буде 74 роки, що зробить його найстарішою коронованою людиною в британській історії. Повідомлялося, що коронація буде зменшеною і скромнішою версією ранніх церемоній, з місцем для представників різних конфесій та громадських груп, що відповідає різноманітності сучасної Великої Британії. Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Як повідомлялося, 10 вересня у Великій Британії відбулася церемонія проголошення королем Чарльза ІІІ.