15 фотографий, на которых королеву Великобритании можно принять за обычную подданную

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Королева Елизавета II

«Вот так глянешь — бабушка в магазин идет. А присмотришься — королева Англии». Эту популярную шутку, воспевающую элегантную простоту всенародно любимой королевы Великобритании Елизаветы II, знают многие пользователи сети.

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, на которых Елизавета II больше похожа на подданную британской короны, нежели на королевскую особу.

Напомним, что 21 апреля Елизавете II исполнился 91 год и самая долго царствующая британская королева решила отказаться от пышного торжества в честь своего дня рождения. Празднование этого дня ограничилось артиллерийским салютом в Тауэре и в Гайд Парке. А вечером состоялось скромное чаепитие, на котором собралась вся семья именинницы.

Как оказалось, у такого решения Елизаветы II есть вполне аргументированные причины. Как правило, празднование дня рождения королевы проходит летом, когда погода в Великобритании не столь дождлива и мрачна. Согласно многолетней традиции, именинницу поздравляют во вторую субботу июня во время парада в честь дня рождения королевы.

Но главной причиной такого поведения Ее величества стал тот факт, что она просто разлюбила шумные и помпезные торжества. Елизавета II заявила, что для нее юбилей или день рождения являются очередным подтверждением того, как долго она живет и ничем более. В связи с этим она пояснила, что грандиозные торжества и приемы для нее уже утратили ценность и не являются необходимостью.