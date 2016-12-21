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    15 фотографий, на которых королеву Великобритании можно принять за обычную подданную

    • Сьогодні, 08:09
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    <span>Королева Елизавета II</span>
    Королева Елизавета II

    «Вот так глянешь — бабушка в магазин идет. А присмотришься — королева Англии». Эту популярную шутку, воспевающую элегантную простоту всенародно любимой королевы Великобритании Елизаветы II, знают многие пользователи сети.

    Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, на которых Елизавета II больше похожа на подданную британской короны, нежели на королевскую особу.

    Напомним, что 21 апреля Елизавете II исполнился 91 год и самая долго царствующая британская королева решила отказаться от пышного торжества в честь своего дня рождения. Празднование этого дня ограничилось артиллерийским салютом в Тауэре и в Гайд Парке. А вечером состоялось скромное чаепитие, на котором собралась вся семья именинницы.

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    Королева Елизавета II и принц Филипп осматривают квартиру, которая принадлежит Полине Стейнсби (Pauline Stainsby), во время визита в апартаменты для пожилых людей Priory View в Данстэбле, Великобритания, 11 апреля 2017 года.
    Королева Елизавета II посещает супермаркет Waitrose во время своего визита в Паундбери, Англия, 27 октября 2016 года.
    Королева Елизавета II садится на поезд на станции Кингс-Кросс в Лондоне, 17 декабря 2009 года.
    Королева Елизавета II смотрит в зеркало заднего вида во время посещения выставки лошадей Royal Windsor Horse Show в Виндзоре, Англия, 11 мая 2006 года.
    Королева Елизавета II осматривает Великую гавань на традиционном мальтийском рыбацком судне во время официального визита в Валлетту, Мальта, 28 ноября 2015 года.
    Королева Елизавета II сажает эвкалипт возле Дома Правительства в Канберре, Австралия, 14 марта 2006 года.
    Королева Елизавета II выходит из магазина на рынке морепродуктов Newhaven Fish Market в Суссексе, 31 октября 2013 года.
    Королева Елизавета II в Лондонском зоопарке, 17 марта 2016 года.
    Королева Елизавета II в поезде новой железной дороги Scottish Borders в Шотландии, 9 сентября 2015 года.
    Королева Елизавета II посещает супермаркет Waitrose во время своего визита в Паундбери, Англия, 27 октября 2016 года.
    Королева Елизавета II в церкви Crathie Kirk в Крати, Абердиншир, 4 августа 2014 года.
    Королева Елизавета II едет в Потсдам на поезде во второй день своего визита в Германию, 3 ноября 2004 года.
    Королева Елизавета II беседует со своим внуком, принцем Уильямом, во время своего визита на военную базу RAF Valley в Уэльсе, 1 апреля 2011 года.
    Королева Елизавета II занимается верховой ездой возле Виндзорского замка, 2 апреля 2002 года.
    Королева Елизавета II смотрит концерт в честь Бриллиантового юбилея её правления возле Букингемского дворца в Лондоне, 4 июня 2012 года.
    15 фотографий, на которых королеву Великобритании можно принять за обычную подданную

    Как оказалось, у такого решения Елизаветы II есть вполне аргументированные причины. Как правило, празднование дня рождения королевы проходит летом, когда погода в Великобритании не столь дождлива и мрачна. Согласно многолетней традиции, именинницу поздравляют во вторую субботу июня во время парада в честь дня рождения королевы.

    Но главной причиной такого поведения Ее величества стал тот факт, что она просто разлюбила шумные и помпезные торжества. Елизавета II заявила, что для нее юбилей или день рождения являются очередным подтверждением того, как долго она живет и ничем более. В связи с этим она пояснила, что грандиозные торжества и приемы для нее уже утратили ценность и не являются необходимостью.

    По материалам: Graziamagazine, Фототелеграф.
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