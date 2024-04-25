Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном

Через припинення документообігу із РФ після повномасштабного вторгнення, українці не могли довести, що не отримують виплати у країні-агресорці

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9453, який регулює врахування страхового стажу, набутого за кордоном, під час призначення пенсії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Після широкомасштабного вторгнення РФ Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у т.ч. Пенсійними фондами – були припинені, а обмін документами, що засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий», – повідомило міністерство.

У зв'язку з цим, деякі українці не могли підтвердити факт того, що вони не отримують пенсію від РФ. Йдеться про призначення виплат громадянам, які виїхали з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Також проблеми під час призначення пенсій виникали через те, що Україна і Росія вийшли з Угоди про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення між державами-учасницями СНД. Таким чином, українцям не враховували страховий стаж, набутий у РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані.

«Це, своєю чергою, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії)», – зазначила пресслужба Мінсоцполітики.

Що зміниться

Спрощено процедуру відновлення пенсії для кримчан – законопроєкт скасовує необхідність надання інформації від Пенсійного фонду Росії. Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій вказати, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках).

Україна враховуватиме страховий стаж, набутий за кордоном, навіть якщо між країнами немає відповідної угоди. Наприклад, якщо людина кілька років працювала в іноземній державі та вирішила повернутися на Батьківщину – цей стаж зараховуватимуть під час призначення пенсії. Для цього людина має надати ПФУ інформацію, що підтверджує наявність стажу.

Стаж роботи в Росії не зараховуватимуть. Обмеження діють на роботу після 19 лютого 2014 року в силових структурах країни-агресора, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також на добровільне обіймання посад у незаконних органах влади.

Нагадаємо, українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.