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Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
Ухвалений Радою закон скасовує необхідність надання інформації від Пенсійного фонду Росії
фото з відкритих джерел

Через припинення документообігу із РФ після повномасштабного вторгнення, українці не могли довести, що не отримують виплати у країні-агресорці

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9453, який регулює врахування страхового стажу, набутого за кордоном, під час призначення пенсії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Після широкомасштабного вторгнення РФ Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у т.ч. Пенсійними фондами – були припинені, а обмін документами, що засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий», – повідомило міністерство.

У зв'язку з цим, деякі українці не могли підтвердити факт того, що вони не отримують пенсію від РФ. Йдеться про призначення виплат громадянам, які виїхали з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Також проблеми під час призначення пенсій виникали через те, що Україна і Росія вийшли з Угоди про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення між державами-учасницями СНД. Таким чином, українцям не враховували страховий стаж, набутий у РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані.

«Це, своєю чергою, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії)», – зазначила пресслужба Мінсоцполітики.

Що зміниться

Спрощено процедуру відновлення пенсії для кримчан – законопроєкт скасовує необхідність надання інформації від Пенсійного фонду Росії. Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій вказати, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках).

Україна враховуватиме страховий стаж, набутий за кордоном, навіть якщо між країнами немає відповідної угоди. Наприклад, якщо людина кілька років працювала в іноземній державі та вирішила повернутися на Батьківщину – цей стаж зараховуватимуть під час призначення пенсії. Для цього людина має надати ПФУ інформацію, що підтверджує наявність стажу.

Стаж роботи в Росії не зараховуватимуть. Обмеження діють на роботу після 19 лютого 2014 року в силових структурах країни-агресора, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також на добровільне обіймання посад у незаконних органах влади.

Нагадаємо, українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.

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Теги: Верховна Рада росія закон українці пенсія законопроєкт

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