Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч

Пакет допомоги США може бути оголошений вже в п'ятницю, 26 квітня

США готують пакет військової допомоги Україні на $6 млрд

Сполучені Штати завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України. Україна надала Катару список з іменами 561 викраденої дитини, він уже в російської сторони. Греція відмовилася передати Україні свої системи ППО. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Пакет допомоги від США

США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд. Про це пише Politico з посиланням на двох американських посадовців.

Пакет допомоги може бути остаточно сформований і оголошений вже в п'ятницю, 26 квітня. Пакет профінансують з нещодавно ухваленого закону про допомогу від Штатів в розмірі $61 млрд.

За словами одного з чиновників і особи, знайомої з планами, до нього увійдуть засоби ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з безпілотниками і ракети класу «повітря-повітря», які будуть встановлені на винищувачах.

Як пише Politico, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає готові запаси США.

Україна надала Катару список з іменами 561 викраденої дитини

Україна передала Катару список із іменами 561 незаконно вивезеної окупантами до Росії дитини. Цей список вже опрацьовує російська сторона. Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками дводенних перемовин у Катарі.

Коментуючи результати перемовин у Катарі, Лубінець відзначив, що, окрім передачі списку, наразі очікується повернення групи українських дітей додому. Також, за його словами, йшлося про повернення так званих «статусних» дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

«Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу», – пояснив омбудсман.

Крім того, Лубінець повідомив, що Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.

Греція відмовилася передати Україні системи ППО

Греція не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони Patriot та С-300, незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які просили надати ці системи Києву. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс

На саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали лідерів Іспанії та Греції передати частину своїх систем Україні.

«Греція у різні способи підтримувала Україну оборонним обладнанням. Але ми від самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєнь, які є критично важливими для нашої здатності до стримування», – сказав Міцотакіс.

За його словами, системи протиповітряної оборони Patriot та С-300 є критично важливими для захисту повітряного простору Греції, тому не будуть надані Україні.

Хакери з КНДР атакували оборонні підприємства Південної Кореї

Північнокорейські хакерські групи проникли у внутрішні мережі оборонних компаній Південної Кореї та викрали технічні дані за останні 18 місяців.

За словами поліції, було задіяно три угруповання КНДР – Lazarus, Andariel та Kimsuky. З кінця 2022 року вони атакували 83 вітчизняні оборонні компанії. Було підтверджено, що постраждали десять фірм. Проте поліція додала, що не може підтвердити специфіку використаної технології або дати ймовірних крадіжок даних.

Було виявлено, що Північна Корея задіяла різні заходи, включаючи прямий доступ, використання шкідливого коду та крадіжку інформації з облікових записів серверів.

Компанії, на які були скоєні напади, зовсім не знали про атаки, поки поліція та Національна розвідувальна служба (NIS) не розпочали розслідування на початку цього року.

Франція просить Грецію надати ППО на час Олімпійських ігор

Франція веде непублічні переговори з Грецією про передання зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомила грецька газета Kathimerini з посиланням на джерела.

За інформацією Kathimerini, контакти між Афінами і Парижем стосовно тимчасового передання ЗРК Crotale розпочалися на дипломатичному рівні в листопаді 2023 року, але ще не отримали жодного розвитку.

Французи пропонують дві схеми передання комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких Військово-повітряних сил, другий – позику самого ЗРК на період, довший за тривалість Олімпійських ігор.

Зазначається, що прохання Франції пов’язане з тим, що вона має намір передати Україні більше зенітно-ракетних комплексів, а отже, потребує допомоги союзників для забезпечення протиповітряної оборони критично важливої інфраструктури в Парижі на час Ігор.