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    Американские гимнастки-чемпионки разделись для мужского журнала

    • Сьогодні, 12:10
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    Али Райсман
    Али Райсман

    Лучшая спортсменка мира 2016 года гимнастка Симона Байлз и ее коллега по сборной США трехкратная олимпийская чемпионка Али Райсман снялись в купальника для популярного журнала Sport Illustrated

    Али Райсман позировала в бикини черного цвета. Похожий купальный костюм выбрала и Симона Байлз.

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    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Али Райсман
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Американские гимнастки-чемпионки разделись для мужского журнала
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Симона Байлз
    Американские гимнастки-чемпионки разделись для мужского журнала

    Александра Райсман - трехкратная олимпийская чемпионка (два золота лондонской Олимпиады, одно - Рио-де-Жанейро), бронзовый призер Олимпиады-2012, серебряный ОИ-2016, чемпионка мира 2011 года.

    Симона Байлз стала сенсацией Олимпиады в Рио, где она завоевала четыре золотые и одну бронзовую медаль. Она - десятикратная чемпионка мира, трижды подряд выигрывала чемпионат мира в абсолютном первенстве (2013-15 годы).

    По итогам 2016 Байлз была признана лучшей спортсменкой мира.

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