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Али Райсман

Лучшая спортсменка мира 2016 года гимнастка Симона Байлз и ее коллега по сборной США трехкратная олимпийская чемпионка Али Райсман снялись в купальника для популярного журнала Sport Illustrated

Али Райсман позировала в бикини черного цвета. Похожий купальный костюм выбрала и Симона Байлз.

Александра Райсман - трехкратная олимпийская чемпионка (два золота лондонской Олимпиады, одно - Рио-де-Жанейро), бронзовый призер Олимпиады-2012, серебряный ОИ-2016, чемпионка мира 2011 года.

Симона Байлз стала сенсацией Олимпиады в Рио, где она завоевала четыре золотые и одну бронзовую медаль. Она - десятикратная чемпионка мира, трижды подряд выигрывала чемпионат мира в абсолютном первенстве (2013-15 годы).

По итогам 2016 Байлз была признана лучшей спортсменкой мира.