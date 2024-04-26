Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин

Сценарій закінчення війни, який підтримує Польща, – відновлення міжнародно визнаних кордонів України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин – одним дзвінком міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Про це він сказав під час виступу в польському Сеймі 25 квітня, повідомляє RMF FM.

Один із польських парламентарів спитав Сікорського, чи має Польща сценарії завершення війни в Україні.

«Так, має. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського», – відповів він.

Водночас, голова польського МЗС зазначив, що російський диктатор Путін міг би закінчити війну за п'ять хвилин одним телефонним дзвінком Шойгу зі словами «Ми виводимо війська з України».

«На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця», – сказав Сікорський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за нерішучість пов'язану з рішенням про допомогу Україні. Він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії.

До слова, Радослав Сікорський відреагував на заяву Олександра Лукашенка щодо підготовки до війни: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».