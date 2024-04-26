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Справа Коломойського. Міжнародні експерти знайшли порушення

Дарія Демяник
glavcom.ua
Справа Коломойського. Міжнародні експерти знайшли порушення
Український олігарх Ігор Коломойський, який є громадянином Ізраїлю та Кіпру, безуспішно намагається вийти на волю зі слідчого ізолятора СБУ
фото з відкритих джерел

Зі слів адвокатів, співробітники слідчого ізолятора відмовляються допускати лікарів до Коломойського без його нотаріальної згоди на проведення медичного обстеження

У справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

У моніторинговому висновку експерти зазначають, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27.02.2024, начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ було зобов'язано невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, надати необхідне лікування, а при встановленні значного погіршення здоров’я забезпечити транспортування до медичного закладу, – проте це рішення не було виконано.

Зі слів адвокатів, співробітники слідчого ізолятора відмовляються допускати лікарів до Коломойського без його нотаріальної згоди на проведення медичного обстеження, але й не пускають нотаріуса для оформлення згоди. При цьому лікар Коломойського на допиті зазначав, що у його підзахисного багато діагнозів, зокрема, критичні серцево-судинні проблеми, проблеми з підшлунковою залозою, збільшена нирка та ін., з огляду на що Коломойський потребує надання медичної допомоги, у тому числі, поза межами слідчого ізолятора.

«Ненадання належної медичної допомоги може свідчити про порушення ст. 3 ЄКПЛ, відповідно до якої нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню», – зазначено у висновку.

Більше того, експерти IAC ISHR вбачають у вищевикладеній ситуації не тільки можливе порушення ст. 3 ЄКПЛ, а й ігнорування та невиконання рішень національного суду, що є порушенням ст. 6 ЄКПЛ.

Крім того, Київський апеляційний суд зменшив розмір застави на сто мільйонів гривень до двох мільярдів триста мільйонів гривень, що, за словами сторони захисту, все одно є непомірною сумою для Коломойського. При застосуванні непомірного розміру застави можливо констатувати порушення ч. 3 ст. 5 ЄКПЛ.

«Експерти моніторингової місії IAC ISHR дійшли висновку про можливе порушення статей 3,5,6 ЄКПЛ у даному кримінальному провадженні, з огляду на ненадання належної медичної допомоги Коломойському І.В. та невиконанні ухвал національного суду. З урахуванням викладеного справа рекомендована для подальшого моніторингу», – йдеться у висновку.

ISHR (International society for human rights або Міжнародне товариство з прав людини), – це незалежна, некомерційна та неурядова організація, яка має консультативний статус при Економічній і соціальній раді ООН, а також асоційований статус при Департаменті громадської інформації ООН. Головний офіс організації знаходиться у Німеччині, проте представництва є в десятках країн світу, зокрема й в Україні. ISHR займається також моніторингом судових засідань в Україні на предмет наявності або відсутності порушень прав людини.

Нагадаємо, за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

Коломойському оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209), привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191), незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200). 2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував Ігоря Коломойського, відправивши до ізолятора СБУ.

Додамо, що у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Восени 2023 року Коломойський оскаржив указ Зеленського, яким відібрано у нього громадянство України. Кінцевого рішення поки немає. Водночас у матеріалах справи наведено красномовну цитату слів Коломойського з листа до Офісу президента від 24 липня 2022 року: «Проте чомусь саме в моєму випадку українська держава позбавила мене подібного шансу зберегти українське громадянство, і зробила це, незважаючи на визнані нею мої численні заслуги у сфері економіки та оборони України». У цьому ж зверненні олігарх просив керівництво країни переглянути рішення про позбавлення громадянства і зберегти за ним статус громадянина України.

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Теги: суд Україна громадянство президент Володимир Зеленський слідство Ігор Коломойський

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