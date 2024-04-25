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Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля
Прессекретар російського диктатора відповів на отримання Atacms Україною черговими погрозами
фото: Scanpix/Afp

«Це не зможе змінити принципово результат спеціальної військової операції, ми досягнемо свого», – Пєсков

Передача американських балістичних ракет Atacms Україні не змінить результату війни. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

«США безпосередньо залучені до цього конфлікту. Вони йдуть дорогою підвищення дальності роботи систем озброєнь, які вони постачають. Це не зможе змінити принципово результат спеціальної військової операції, ми досягнемо свого», – підкреслив офіційний представник Кремля у розмові з журналістами.

Пєсков зазначив, що отримання Atacms «доставить більше проблем самій Україні».

Нагадаємо, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня. Про яку саме кількість Atacms у пакеті допомоги йдеться, невідомо.

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

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Теги: Україна ракета США Дмитро Пєсков

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