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Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Шахти, подібні до тієї, що в Покровську, продовжують працювати в Україні, навіть попри те, що над землею вирує війна
фото: The New York Times

Західні ЗМІ пишуть про героїзм українських шахтарів у прифронтовому місті

Журналісти провідної ірландської газети The Irish Times побували у Покровську на підприємствах Групи «Метінвест». Вони повернулися з репортажем, який ще раз демонструє щоденний героїзм шахтарів, які попри бойові дії продовжують працювати для економіки України. 

«Покровськ – під прицілом російських військ, які захопили Авдіївку в лютому, і зараз перебувають за 40 км від нього. Але в давньому осередку української гірничодобувної промисловості, який нині також слугує військовим опорним пунктом, немає жодних ознак паніки», – пише видання.

З літа 2014 року до лютого 2022 року лінія фронту на Донбасі майже не рухалася, а вугілля з Покровська продовжувало постачатися на величезний коксохімічний завод в Авдіївці. Звідти мільйони тонн коксівного вугілля щороку транспортувалися за 130 км на південь до Маріуполя, де на березі Азовського моря комбінат «Азовсталь» виробляв металопродукцію, що постачалася у всьому світі.

«Але два роки тому російські війська бомбардували, а потім окупували Маріуполь, а цієї зими зробили те саме з Авдіївкою. «Азовсталь» та АКХЗ тепер в руїнах, і більшість шахт Донбасу окуповано або зруйновано. Але Покровськ все ще цілодобово видобуває, сім днів на тиждень, і торік він виробив понад п'ять мільйонів тонн вугілля», – вказує видання.

Тепер вугілля з Покровська забезпечує заводи в інших регіонах України, зокрема комбінати Групи «Метінвест» Ріната Ахметова, що володіє шахтами, а також забезпечує українських військових спорядженням – від бронежилетів до міцних укриттів.

«У вугільній шахті на глибині до 1 км й у величезних інженерних цехах, що забезпечують функціонування обладнання, робота важка й потенційно небезпечна, а яскраві знаки на стінах нагадують працівникам, що втрата концентрації може бути смертельно небезпечною. Вони не хочуть говорити про війну, але від неї нікуди не подінешся: з довоєнних 10000 працівників шахти близько 1000 служать в армії. А Покровськ є частою ціллю російських ракетних обстрілів», – пишуть журналісти.

Коли у лютому захопили Авдіївку, генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков заявив, що успіхи росії «викликають занепокоєння», і закликав партерів України до рішучіших дій.

«Ми стурбовані тим, як розвивається ситуація на місцях. Але ми також дуже стурбовані недостатньою відданістю деяких наших партнерів», – заявив він. – Меседж досить чіткий... Будь ласка, не підведіть нас, все дуже просто».

Нагадаємо, у минулому місяці у Покровській вугільній групі ввели в експлуатацію 11-у лаву з видобутку коксівного вугілля. За прогнозами компанії «Метінвест», вона дозволить видобути майже 1 млн тонн вугілля.

На підприємстві раді успіху – адже нова лава означає, що колектив має роботу й зарплату, а держбюджет отримає всі належні податки. До того ж, це підприємство є містоутворюючим і надає значну підтримку місцевим громадам.

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Теги: робота податки шахта вугілля

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