  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли

    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка
    Анастасия Эшли
    Анастасия Эшли

    Свое детство Анастасия Эшли провела между райскими пляжами северного побережья острова Оаху (Гавайи) и южной Калифорнии - девушка практически выросла в океане

    В два года она научилась плавать, в четыре - занялась бодибордингом, в шесть - впервые встала на доску, а к семи годам уже показывала отличные результаты. Затем Эшли начала участвовать в любительских соревнованиях, более двухсот из которых выиграла.

    В 16 лет Анастасия стала победителем национального чемпионата NSSA (National Scholastic Surfing Association). С тех пор девушка занимается сёрфингом профессионально, одерживая одну победу за другой.

    Талант и яркая внешность Анастасии не остались незамеченными. Эта красотка считается самой сексуальной серфингисткой современности. Эшли частенько участвует в программах телеканалов MTV, NBC, ESPN, регулярно снимается для таких журналов как Shape, GQ, Sports Illustrated и многих других. Ее идеальной фигурой можно любоваться бесконечно…

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли
    Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли

    Джерело: sports.ru
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ