Cамая сексуальная серфингистка современности Анастасия Эшли

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Анастасия Эшли

Свое детство Анастасия Эшли провела между райскими пляжами северного побережья острова Оаху (Гавайи) и южной Калифорнии - девушка практически выросла в океане

В два года она научилась плавать, в четыре - занялась бодибордингом, в шесть - впервые встала на доску, а к семи годам уже показывала отличные результаты. Затем Эшли начала участвовать в любительских соревнованиях, более двухсот из которых выиграла.

В 16 лет Анастасия стала победителем национального чемпионата NSSA (National Scholastic Surfing Association). С тех пор девушка занимается сёрфингом профессионально, одерживая одну победу за другой.

Талант и яркая внешность Анастасии не остались незамеченными. Эта красотка считается самой сексуальной серфингисткой современности. Эшли частенько участвует в программах телеканалов MTV, NBC, ESPN, регулярно снимается для таких журналов как Shape, GQ, Sports Illustrated и многих других. Ее идеальной фигурой можно любоваться бесконечно…