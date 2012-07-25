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    Что находится в холодильниках лучших шеф-поваров мира

    • Сьогодні, 13:14
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    Зарабатывать миллионы, занимаясь любимым делом – это вполне реально. А если твоя жизнь связана с кулинарией, то все родственники будут на седьмом небе от счастья.

    Ведь в холодильнике шеф-повара всегда найдется даже минимальный набор продуктов, из которых можно приготовить что-то невероятно вкусное.

    Книга «В холодильнике шеф-повара» дает возможность людям узнать, что едят каждый день лучшие кулинары мира. 

    Как оказалось, дома они прячут как множество экзотических продуктов, так и самую простую пищу. Давайте заглянем в некоторые из холодильников лучших шеф-поваров мира и посмотрим, чем там можно полакомиться.

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    Холодильник Massimo Bottoura, владельца и шеф-повара ресторана Osteria Francescana в Италии. Ресторан занимает 2 позицию в списке лучших ресторанов мира.
    А вот что скрывает холодильник Helene Darroze. Она является лучшим шеф-поваром – женщиной мира!
    Холодильник шеф-повара Bo Bech. Он работает в одном из лучших ресторанов мира, в Дании. Его холодильник не переполнен продуктами. Можно найти достаточное количество овощей.
    В холодильнике Свена Элверфелда, который работает в ресторане Aqua, в Германии, минимум закруток. Большая часть отдана свежим овощам и фруктам, а еще напиткам, пиву, шампанскому и воде.
    Что находится в холодильниках лучших шеф-поваров мира

     

    Джерело: ФотоТелеграф

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