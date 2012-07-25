Что находится в холодильниках лучших шеф-поваров мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зарабатывать миллионы, занимаясь любимым делом – это вполне реально. А если твоя жизнь связана с кулинарией, то все родственники будут на седьмом небе от счастья.

Ведь в холодильнике шеф-повара всегда найдется даже минимальный набор продуктов, из которых можно приготовить что-то невероятно вкусное.

Книга «В холодильнике шеф-повара» дает возможность людям узнать, что едят каждый день лучшие кулинары мира.

Как оказалось, дома они прячут как множество экзотических продуктов, так и самую простую пищу. Давайте заглянем в некоторые из холодильников лучших шеф-поваров мира и посмотрим, чем там можно полакомиться.

Джерело: ФотоТелеграф