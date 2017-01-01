Fashion на грани сюрреализма: фото художественные работы непревзойдённого Ника Брауна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Маниакальный перфекционист, технократ и экспериментатор», - так называют Ника Найта (Nick Knight) одного из самых влиятельных фотографов современности, в объективе, которого побывали не только модели, рекламирующие бренды именитых домов мод, но и легендарный Дэвид Боуи, а так же компания Mercedes-Benz и Королевский театр Ковент-Гарден. Его работы поражают своей неординарностью и специфичностью образов и сюжетов, вызывая восторженные взгляды у зрителей и похвальные отзывы со стороны критиков.

Его работы выставлялись в музеях по всему миру, в том числе и в Музее Виктории и Альберта, а так же в галереях Saatchi и Tate Modern в Лондоне, а его грандиозный Интернет-проект ShowStudio полностью изменил представление о взаимоотношениях искусства и масс-медиа.

Будучи талантливой и незаурядной личностью Ник не считает себя фотографом в классическом понимании и значении этого слова, он не ведёт счёт персональным экспозициям и альбомам, не оглядывается назад, стараясь заглянуть в прошлое, черпая в нём своё вдохновение, а напротив – видит себя в будущем, заявляя о том, что это поистине необычное место.

В объективе его камеры побывали: Эйми Муллинз - модель без ног, девушки, пережившие мастэкомию, немолодые героини подиумов, популярные в далёкие семидесятые годы, пампушечка София Даль и многие другие. Работая с ними, ему удалось передать не только своеобразную красоту этих женщин, но и подчеркнуть невероятную сексуальность и потрясающее изящество каждой из них. И, несмотря на то, что Ника обвиняют в излишней театральности и избыточной постановочности, прибегая к графическим редактором и современный пост-обработке, он с лёгкостью усложняет свои и без того насыщенные деталями произведения, создавая поистине достойные вещи, которые ещё не один год будут пользоваться особым вниманием и спросом. Таким образом, своеобразная одержимость к цифровым фото-манипуляциям становится очередным громким поводом для критики. На что Ник парируя, заявляет, что «фото - одна сплошная манипуляция, а идея, что она якобы должна отражать реальность – ничто иное, как заблуждение...»











Джерело: Культурология