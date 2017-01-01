Из чудовища в красавицу: как один пост в Twitter помог девушке превратиться из изгоя в модель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эту девочку называли в школе далматинцем и инопланетянином, ее обижали и говорили ей, что страшнее нее просто не найти.

Сейчас этой удивительной девушке из Барселоне всего 16 лет. Ее тело почти на треть покрыто родимыми пятнами, и очень долгое время она верила своим обидчикам. Год назад девушка решила поменять свое отношение к проблеме, и вместо рыданий в своей комнате она сейчас занята активистской работой и модельным бизнесом.

На теле Альбы Парехо (Alba Parejo) более 500 родимых пятен, которые и послужили причиной того, что девочку всячески обижали ее ровесники да и вполне взрослые люди тоже. В ее случае это не просто маленькие точечки на теле - это вполне большие, зачастую даже слишком большие темные пятна на коже, иногда покрытые жесткими темными волосами, а иногда и вовсе сильно изменяющие структуру кожи. Такое явление называется врождённым меланоцитарным невусом.

Всю свою жизнь Альба ощущала себя монстром. И сколько бы ее семья не уверяла ее, что она совершенно прекрасная девушка, стоило ей выйти из дома, как она снова и снова сталкивалась с враждебностью людей. И потому решиться на довольно откровенный пост в социальной сети, сопровождавшийся фотографией Альбы с минимумом одежды, был для нее скорее жестом отчаяния, чем вызовом обществу. Она думала, что никто, кроме ее друзей, этот пост не увидит. К своему удивлению, девушка получила всего за сутки около тысячи перепостов и более полторы тысячи лайков от людей со всего мира.

Альба и правда думала, что ее жизнь всегда будет полна ненависти от окружающих и была готова бороться, пока у нее будут силы. Однако всего один честный и откровенный пост в Twitter о ее переживаниях внезапно открыл перед Альбой новый мир - мир, где совершенно люди поддерживали ее, где ей говорили, что она красива, где смелостью девушки восхищались, где отношение к ней было совершенно другим - много лучшим, чем она привыкла.

Такой позитивный отклик придал еще больше сил Альбе и она решилась взять участие в конкурсе, чтобы стать лицом торгового центра в Барселоне. Сейчас портреты девушки можно увидеть в газетах, на автобусах и на бигбордах. "Я так счастлива! Я рассказала о своей болезни, а люди отреагировали очень позитивно. Они считают, что я просто великолепна, что моя кожа похожа на произведение искусства."







Джерело: Культурология