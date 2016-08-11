Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У американки Кэриссы Литтлджон весьма необычный жизненный путь. Окончив школу, она стала успешной моделью, но глянцевая жизнь ей быстро наскучила. Кэрисса решила сделать крутой поворот и отдать долг родине. Пять лет она прослужила на военно-воздушной базе США в Японии.

Вернувшись домой, получила степень магистра медицины, а сейчас пробует себя в роли фотографа.

Как в ней умещается столько разнородных интересов — непонятно, но одно мы знаем точно: Кэрисса — писаная красавица.

Джерело: BigPicture