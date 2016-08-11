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    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США

    • Сьогодні, 07:47
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    У американки Кэриссы Литтлджон весьма необычный жизненный путь. Окончив школу, она стала успешной моделью, но глянцевая жизнь ей быстро наскучила. Кэрисса решила сделать крутой поворот и отдать долг родине. Пять лет она прослужила на военно-воздушной базе США в Японии.

    Вернувшись домой, получила степень магистра медицины, а сейчас пробует себя в роли фотографа.

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    Как в ней умещается столько разнородных интересов — непонятно, но одно мы знаем точно: Кэрисса — писаная красавица.

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    Интерес к военной службе в Кэриссе пробудили друзья. Живя в Лас-Вегасе, она каким-то образом крепко сдружилась с парнями из ВВС и прониклась идеями патриотизма. Да настолько, что решилась пойти на контрактную службу.
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    После начальной подготовки ее определили в медицинское подразделение военно-воздушной базы в Токио. Но медсестрой Кэрисса пробыла лишь несколько месяцев. Ее неординарные внешние данные оказались востребованы на другом фронте: сержанта Литтлджон перевели в Службу протокола. На протяжении четырех лет она участвовала в официальных мероприятиях, координировала всяческие конференции и принимала высоких гостей, в том числе президента США и министра обороны.
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Встреча с бывшим министром обороны США Леоном Панеттой.
    Медицинская тема, очевидно, все же запала в душу красотке, раз после демобилизации она успешно отучилась в магистратуре по программе «Общественное здравоохранение». После чего некоторое время проработала фитнес-тренером. Параллельно, само собой, снималась для мужских журналов.
    Список увлечений Кэриссы, представленный на ее персональном сайте, крайне разнообразен: теннис, морская рыбалка, мотоциклы, прыжки с парашютом, подводное плавание, сноубординг и, конечно, стрельба.
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США
    Как выглядит самый сексапильный сержант в истории вооруженных сил США

    Джерело: BigPicture

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