Когда никто не видит: откровенные рисунки о жизни девочек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Что делают девочки, когда их никто не видит?

Читают книги в уютном кресле, натянув любимые лосины, устраивают домашние вечеринки с пиццей и вином за просмотром слезливых мелодрам… Об этих нехитрых занятиях - серия рисунков иллюстратора Салли Никстон.

В апреле 2015 года она решилась на челлендж-365, пообещав ежедневно находить время и вдохновение для одной миниатюры. Результат превзошел все ожидания!

Салли Никсон (Sally Nixon) - художница из Арканзаса (штат США) решила искать вдохновение в собственной жизни. Она рассказывала зрителям о том, как проходили ее дни, и незамысловатые сюжеты пришлись по душе ей самой и поклонникам ее творчества. Салли признается, ей хотелось показать настоящих женщин, девушек и девочек, а не то, какими они пытаются быть на селфи в Инстраграме, в Снепчате или в других социальных сетях. Естественность - вот что прельщает художницу.

На рисунках Салли - девушки, которые принимают душ, завтракают в постели, разгуливают по квартире в неглиже, смотрят телевизор, словом, это обычные люди, такие, как мы с вами. Но в то же время - это та сторона женской натуры, которую редко кто-то видит, ведь так расслабиться можно разве что наедине с собой.

Джерело: Культурология