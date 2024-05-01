Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ

Однією з ключових переваг Parasol є те, що вона непомітна для ворожих РЕБ, а також дуже проста в експлуатації

Держава уклала контракт з компанією «МіксСтіл» на купівлю двох модифікацій окопного засобу радіоелектронної боротьби Parasol, роботу якого вже тестують Сили оборони. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.

«Держава вже уклала контракти з розробником, компанією «МіксСтіл», купує дві модифікації Parasol, а Сили оборони їх активно використовують», – йдеться в повідомленні.

Федоров роз’яснив, що перша розробка, Parasol 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів. А Parasol 02 захищає техніку – її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів.

Однією з ключових переваг Parasol є те, що вона непомітна для ворожих РЕБ, а також дуже проста в експлуатації.

Міністр зауважив, що сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано більше 100 розробок, дев'ять з яких вже модифіковані за стандартами НАТО.

Раніше повідомлялося, що деякі підрозділи українських військових вже випробовують дрони-камікадзе з використанням штучного інтелекту та вивчають їхнє можливе застосування у бойових умовах.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження технологій штучного інтелекту в безпілотні апарати. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.