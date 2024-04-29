Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч

У столиці Грузії пройшов багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів»

У Telegram зникли чат-боти ГУР, Служби безпеки та Мінцифри

Месенджер Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». У столиці Грузії Тбілісі пройшла акція проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу». Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України

Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

«Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні.

Розвідка попереджає, що ворог створює боти зі схожими назвами та закликає не надсилати на них жодних персональних даних. ГУР відновлює роботу бота на інших платформах.

Окрім цього, зникли чат-боти Служби безпеки України та чат-бот Мінцифри «єВорог».

У Тбілісі пройшов багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів»

У столиці Грузії Тбілісі пройшла акція проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який загрожує євроінтеграції Грузії. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і вирушили велетенською колоною до будівлі грузинського парламенту.

Коли протестувальники прийшли до парламенту, то ситуація загострилася. Учасники протесту спробували пройти на сцену, підготовлену для мітингу правлячої партії у понеділок. Сцену охороняла поліція. Протестувальники відібрали у правоохоронців частину встановленої на території перед будівлею огорожі.

Виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ. Також на площу до парламенту приїхала поліцейська машина з водометом, але наразі її не застосовували. Біля будівлі парламенту помітили спецназ.

Водночас МВС опублікувало заяву із закликом не виходити за рамки дозволеної законом свободи зібрань і не ламати встановлену перед парламентом сцену.

США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану

Сполучені Штати придбали у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Про це пише Kyiv Post.

Протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ. Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років.

«Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори», – пише видання.

Росіяни отримуватимуть електронні повістки

Із 1 листопада 2024 року повістки та інші повідомлення для військовозобовʼязаних росіян розсилатимуться в електронному вигляді. В електронному реєстрі військовозобовʼязаних будуть усі дані про військовий облік та про громадян, які підлягають йому, зокрема і відомості про вручення повісток. Громадянам буде доступний «особистий кабінет» у реєстрі.

Повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Для чоловіків, які отримають повістку, у силу вступають кілька заборон. Перша заборона – на виїзд із Росії. Вона почне діяти відразу після того, як повістку вважатимуть врученою.

Якщо призовник не прийде до військкомату протягом 20 днів, йому також заборонять реєструватися як індивідуальному підприємцю, проводити операції з нерухомістю, керувати автомобілем і брати кредити.

Окрім міністерства оборони, доступ до реєстру матимуть ФСБ та інші спецслужби. Дані про громадян до реєстру повинні будуть подавати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців та угод із нерухомим майном.

Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів

Росія почала захищати критично важливі об’єкти сітками, і цей захист виявився не гіршим, за РЕБ. Про це пише доцент Військової академії США Міттал Вікрам для Forbes.

За його словами, російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську, і обмежена жорсткою структурою закупівель. Враховуючи це, а також швидкі темпи розробок українських безпілотників, Росія вирішила застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським БпЛА.

Російські компанії почали виготовляти старі, але доволі ефективні антидронові засоби – сітки, решітки, металеві захисні конструкції. Ці великі металеві сітки можуть повністю огородити будівлю і підтримуються швартовними тросами, закріпленими на металевих кілках у землі. Хоча ці сітки не такі передові, як системи радіоелектронної боротьби, вони виявилися ефективними.

«В умовах дефіциту засобів ППО у Росії, здатних захистити кожну потенційну ціль, і неефективності багатьох систем проти українських безпілотників, ці сітки стали безцінними. БпЛА важко виявити ці сітки, через що вони часто розбиваються після зіткнення. Навіть якщо дрону вдасться виявити сітку, він все одно не зможе досягти цілі», – стферджує фахівець.