У США розбився військовий винищувач F-16

На борту винищувача був лише пілот, який зміг катапультуватися

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів

У США біля авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 Військово-повітряних сил. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands.

За даними телеканалу, на борту винищувача був лише пілот, який зміг катапультуватися. Пілота доставили до лікарні, де його стан визнали задовільним і згодом відпустили додому.

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.

Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи. Телеканал Fox News зауважив, що це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.

Характеристики F-16

Винищувач F-16 – легкий багатоцільовий винищувач Сполучених Штатів четвертого покоління. Перший літак було створено 48 років тому. Зараз він досі є основою повітряних сил різних країн світу. Винищувач F-16 постійно модернізують, тому з’являються нові моделі літака.

F-16 доволі легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить $8000-15000 та $27000 відповідно.

довжина - 15,03 м;

висота - 5,09 м;

розмах крила - 9,45 м (з ракетами - 10,0 м);

маса з двигуном F100 - 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 - 9 017/9 466 кг;

максимальна швидкість - 2 120 км/год на висоті 12 200 м;

екіпаж - 1 особа (у деяких модифікаціях 2).

Озброєння винищувача:

стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас - 511 снарядів);

ракети повітря-повітря - AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

ракети повітря-поверхня - 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;

кориговані бомби - 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;

кориговані касетні бомби - CBU-103, CBU-104, CBU-105;

вільнопадаючі бомби - Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Нагадаємо, 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. Стверджується, що військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 км на південь від Сеула. Пілот вирішив катапультуватися.

У травні минулого року на території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни.