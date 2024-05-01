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У США розбився військовий винищувач F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У США розбився військовий винищувач F-16
На борту винищувача був лише пілот, який зміг катапультуватися
фото ілюстративне

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів

У США біля авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 Військово-повітряних сил. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands.

За даними телеканалу, на борту винищувача був лише пілот, який зміг катапультуватися. Пілота доставили до лікарні, де його стан визнали задовільним і згодом відпустили додому.

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.

Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи. Телеканал Fox News зауважив, що це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.

Характеристики F-16

Винищувач F-16 – легкий багатоцільовий винищувач Сполучених Штатів четвертого покоління. Перший літак було створено 48 років тому. Зараз він досі є основою повітряних сил різних країн світу. Винищувач F-16 постійно модернізують, тому з’являються нові моделі літака.

F-16 доволі легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить $8000-15000 та $27000 відповідно.

  • довжина - 15,03 м;
  • висота - 5,09 м;
  • розмах крила - 9,45 м (з ракетами - 10,0 м);
  • маса з двигуном F100 - 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 - 9 017/9 466 кг;
  • максимальна швидкість - 2 120 км/год на висоті 12 200 м;
  • екіпаж - 1 особа (у деяких модифікаціях 2).

Озброєння винищувача:

  • стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас - 511 снарядів);
  • ракети повітря-повітря - AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;
  • ракети повітря-поверхня - 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;
  • кориговані бомби - 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;
  • кориговані касетні бомби - CBU-103, CBU-104, CBU-105;
  • вільнопадаючі бомби - Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Нагадаємо, 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. Стверджується, що військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 км на південь від Сеула. Пілот вирішив катапультуватися.

У травні минулого року на території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни.

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