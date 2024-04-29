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29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квітня – Всеукраїнський день футболу
фото: УАФ

Сьогодні не варто ділитися своїми планами з іншими людьми

28 квітня відзначається Всеукраїнський день футболу, Міжнародний день танцю, Всесвітній день бажань та День пам’яті жертв застосування хімічної зброї. Віряни вшановують пам’ять святих дев’ятьох мучеників у Кизиці.

Всеукраїнський день футболу

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. У цей день 1992 року збірна Україна провела свій перший матч в історії. «Синьо-жовті» програли в Ужгороді команді Угорщини 1:3. Єдиний гол українців забив форвард одеського «Чорноморця» Іван Гецко.

Футбольна збірна України як окремої держави з'явилася лише після того, як наша країна отримала незалежність. Але сам футбол, звичайно, дістався до нас значно раніше. В 1860-х роках британські моряки, які сходили на берег в Одеському порту, влаштовували на території футбольні матчі. Тому на території України перший футбольний клуб було створено ще 1878 року. Правда до його складу входили лише британці.

Нову сторінку історії український футбол розпочинає від 1991 року. Для спорту тоді були важкі часи. На вітчизняних чемпіонатах лідирував клуб "Динамо" з Києва, а ось на міжнародних змаганнях українські футболісти пасли задніх. Так продовжувалося до 1997 року, коли до Києва повернувся тренер Валерій Лобановський.

Міжнародний день танцю

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

У цей день з’явився на світ артист французького балету Жан-Жорж Новер. Саме його називають засновником балетного мистецтва. Запропоновано відмічати День танцю у 1982 році спеціальною комісією ЮНЕСКО.

Вважається, що День танцю об’єднує усі напрями хореографічного мистецтва в одне ціле, а різні народи можуть спілкуватися між собою за допомогою однієї мови – мови танців.

У визначену дату хореографи, артисти, творчі угрупування, пов’язані з танцювальним мистецтвом, святкують свій день. Приєднатися до них можуть і люди, що не належать до професійних танцюристів.

Всесвітній день бажань

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

29 квітня святкують і Всесвітній день бажань. Це чудова нагода здійснити те, про що давно мріяли. Історія свята розпочалася в США 1977 року, коли чотирирічний Крістофер Джеймс Грейчус, який був хворий на лейкемію, зміг втілити в життя свою мрію стати поліцейським.

Його мама познайомилася з митником Томмі Остіном і той вирішив допомогти малюку. Для Крістофера організували політ на вертольоті з Роном Коксом, офіцером Департаменту громадської безпеки штату Аризона. Сталося це 29 квітня 1980 року.

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

У 2005 році на Десятій сесії Конференції держав-учасниць Конвенції щодо заборони хімічної зброї було засновано День пам’яті всіх жертв її застосування. Відтоді кожного року 29 квітня відзначається ця подія. День приурочений до набуття Конвенцією повної законної сили на міжнародному рівні.

Яке сьогодні релігійне свято

29 квітня в церковному календарі – День святих дев’ятьох мучеників у Кизиці. Це група християнських святих, які проповідували в малоазійському місті Кизик і прийняли там мученицьку смерть у III столітті. Ці мученики були Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасій та Філімон. Вони прийшли до Кизика з різних міст, щоб проповідувати християнство серед переважно язичницького населення.

За свої переконання вони були заарештовані, судимі та піддані різним тортурам, щоб змусити їх відректися від Христа та принести жертви язичницьким богам. Однак, вони залишилися непохитними у своїй вірі, і в результаті їх обезголовили.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна ділитися своїми планами з іншими людьми.
  • Не варто проводити генеральне прибирання.
  • Не можна цього дня обговорювати чужі успіхи.

Народні прикмети

  • Якщо вночі на небі багато зірок, то буде великий урожай.
  • Сильний вітер – чекайте на зливу.
  • Якщо погода спекотна, то наприкінці травня буде прохолодно.
  • Багато хрущів – до засушливого літа.

Пам’ятні події 29 квітня

  • 998 – за наказом імператора Священної Римської імперії стратили лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса.
  • 1429 – у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д'Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан.
  • 1648 – почалася битва під Жовтими Водами.
  • 1661 – китайські війська захопили острів Тайвань.
  • 1707 – окремий шотландський парламент було ліквідовано.
  • 1863 – у Російській імперії скасовані тілесні покарання і клеймування за рішенням суду.
  • 1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками.
  • 1915 – розпочались бої УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.
  • 1919 – спроба державного перевороту в УНР під керівництвом В. Оскілка.
  • 1931 – у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.
  • 1933 – при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення партії.
  • 1975 – у Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.
  • 1982 – населення Китаю перевищило мільярд людей.
  • 1990 – у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії.
  • 1992 – Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини.
  • 1997 – набрала чинності Конвенція про заборону хімічної зброї 1993 року, яка забороняє виробництво, накопичення та використання хімічної зброї її підписантами.
  • 2011 – весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

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Теги: свята традиції свято

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