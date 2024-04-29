Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня

Уночі на південному сході пройдуть короткочасні дощі

29 квітня в Україні буде невелика хмарність. Вдень опадів переважно не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок вночі в південно-східній частині пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. На півдні місцями очікуються пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 4-9° тепла. На півдні та сході країни очікується 10-15°. Вдень підніметься до 17-22°, а на Закарпатті до 25° тепла.

На Київщині невелика хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 4-9° тепла вночі та 17-22° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла вночі та близько 20° тепла вдень.