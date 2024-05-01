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Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
Правоохоронці вилучили медичну документацію чоловіків, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби
ілюстративне фото

Правоохоронці нарахували понад 20 чоловіків мобілізаційного віку, яких списано або визнано обмежено придатними до військової служби

Слідчі Головного управління поліції Хмельниччини розслідують діяльність службових осіб та членів військово-лікарської комісії у Кам’янець-Подільському районі, спрямовану на усунення перешкод у незаконній переправі осіб через держкордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, починаючи з квітня 2022 року, у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області діяла схема з постановки на облік іногородніх військовозобов’язаних. Потім ці чоловіки з інших областей протягом двох-п’яти діб проходили тамтешню військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначала їх непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Такі «послуги» оцінювалися за певну грошову винагороду.

Крім цього, як з’ясувало слідство, обстежували «непридатних» чоловіків медики Слобідко-Кульчієвської райлікарні. З огляду на це суд дозволив слідчим вилучити оригінали історій хвороб, виписні епікризи, іншу медичну документацію, направлення від районної ТЦК для проходження огляду тощо. Вказана документація має суттєве значення для з’ясування необхідних деталей у рамках кримінального провадження.

Загалом правоохоронці нарахували понад 20 чоловіків мобілізаційного віку, яких списано або визнано обмежено придатними до військової служби. Серед них чоловіки, які народилися у Києві, Харкові, Дніпрі та Донецьку.

Санкція статті ч.3 статті 332 Кримінального кодексу («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою осіб»), за якою ведеться розслідування, передбачає покарання від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», на Хмельниччині слідчі обласної поліції розслідують кримінальне провадження, де фігурує керівництво 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ. Протягом квітня-грудня 2023 року командир інженерної бригади полковник використовував п’ятьох підлеглих-військових на будівництві будинку свого тестя. При цьому безкоштовну працю солдатів на паперах було оформлено як «виконання завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ)». За це вояки отримували з бюджету по 30 тис. грн щомісячно. Як підрахувало слідство, внаслідок незаконних дій втрати бюджету склали 1,2 млн грн.

Нагадаємо, що в Україні чоловіки придатні за здоров'ям для військової служби поділятимуться на чотири категорії. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Як зазначила посадовиця, придатні чоловіки ділитимуться на:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу);
  • придатні для виконання специфічних завдань.

За словами Сухорукової, у квітні Міноборони спільно з Командуванням Медичних Сил запустили на погодження зміни до наказу МОУ №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України».

Як відомо, в Україні триває 797-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: суд війна лікар мобілізація кордон ухилянти ТЦК

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