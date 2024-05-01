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НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
На думку експертів, проблему кругових заборгованостей в енергетиці України треба вирішувати терміново
скріншот з трансляції

«Крига скресла, як то кажуть. Нарешті ми почали вирішувати цю проблему»

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг на засіданні 30 квітня затвердила для ДП Гарантований покупець вартість послуги з підтримки галузі ВДЕ.

Як зазначили на засіданні, це стосується затвердження актів за січень, лютий, липень, серпень, вересень 2023 року.

«Крига скресла, як то кажуть. Нарешті ми почали вирішувати цю проблему», – прокоментував рішення голова Комісії Валерій Тарасюк.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми де найпріоритетнішими для уряду до вирішення (у терміни від 1 до 6 місяців) поставлено питання заборгованостей.

На думку експертів, проблему кругових заборгованостей в енергетиці України треба вирішувати терміново, оскільки вже спливають терміни, які були надані на вирішення цього питання РНБО.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що тариф на електроенергію для населення має покривати витрати державного «Енергоатома» та «Укргідроенерго», щоб Україна була забезпечена власними генеруючими потужностями

Теги: електроенергія Україна альтернативна енергетика

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