Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб

Конгресмен Вілсон закликав здійснити передачу бомб якомога швидше

Під час слухань у Палаті представників США конгресмен-республіканець Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб. Про це він заявив під час слухань у Палаті представників США.

Вілсон закликав здійснити передачу бомб якомога швидше.

Конгресмен зазначив, що США мають надлишки касетних бомб. За його словами, надання їх Україні стане чудовим способом для США позбутися їх і водночас це підтримає Збройні Сили України.

«Я сподіваюся, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб, як знищити їх – відправити їх народу України», – заявив американський політик.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що США нададуть Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть.

Міністр оборони США наголосив, що Україна вже отримала Atacms.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США: «Допомога в Україну йде. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки».

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До того ж допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.