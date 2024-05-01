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«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Компанія очікує, що загалом на робочі місця повернуться 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих
фото: «Метінвест»

Металургійний холдинг Ахметова вписує ветеранів у нову модель діяльності

Компанія «Метінвест» Ріната Ахметова передбачає, що до роботи в компанії повернуться мінімум 6-7 тисяч працівників із 8 тисяч, які були мобілізовані. Крім того, компанія має тисячі вакансій, тож планує запрошувати на роботу ветеранів з ринку праці. Тому всі бізнес-процеси перебудовані таким чином, щоб максимально адаптувати вчорашніх бійців до мирного життя, та об’єднати колективи. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Групи «Метінвест» Олег Давиденко під час форуму «Практика», присвячений поверненню ветеранів до цивільного ринку праці. 

За його словами, зараз до ЗСУ мобілізовано кожного шостого працівника «Метінвесту», а це 15% персоналу. З війни вже повернулося майже 1,5 тисячі співробітників, з них понад 500 людей вже повернулися до роботи.

Компанія очікує, що загалом на робочі місця повернуться 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих.

Водночас, у компанії відкрито 4 тисячі вакансій переважно чоловічих спеціальностей, тож «Метінвест» розраховує на найманих на ринку праці ветеранів. Тому компанія адаптує всі бізнес-процеси до повернення ветеранів, і підходить до роботи системно.

Зокрема, навчає колективи, як працювати з колишніми військовими, запроваджує додатковий медичний огляд і психологічну підтримку тощо.

Водночас, «Метінвест» стоїть на тому, що ветерани потребують такого ж ставлення, як і інші працівники, щоб об’єднати, а не розмежувати колективи. І пропагує культуру рівних можливостей для всіх. Компанія створює ветеранські хаби в містах присутності: це дає змогу ветеранам бути собою та спілкуватися з однодумцями. А також – пропонує перенавчання для тих, хто прагне освоїти нову спеціальність, або не може займатися попередньою роботу через стан здоров’я.

Зокрема, ветеранам пропонують безплатне навчання та пільгові умови вступу до університету «Метінвест» Політехніка.

«У нас за останній рік перенавчання пройшли зі всіх співробітників, не тільки ветеранів, у середньому 13 тисяч осіб з 50 тисяч. І це перенавчання мінімум від 3 до 6 місяців. Ми відкриті брати на перенавчання всіх. І готові до того, що перенавчання на дефіцитні високорангові професії триватиме 1-3 роки», – каже Давиденко.

Нагадаємо, група «Метінвест» із 1 травня цього року підвищить заробітну плату працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Підхід до перегляду зарплат буде диференційованим, а оклади будуть проіндексовані вище за прогнозований рівень інфляції. 

Теги: бізнес ветеран робота

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