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Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
У Німеччині можна знайти роботу фахівцям із будівництва
фото із відкритих джерел

У Німеччині зараз відкрито понад 2 мільйони вакансій по всій країні

У Німеччині відчувається брак фахівців у різних галузях, попит є на інженерів, доглядальників, IT-спеціалістів, водіїв вантажівок та майстрів. Про це пише DW.

Німеччина відома хорошими умовами праці, й багато людей обирають саме її для працевлаштування, але наразі вона стикається із браком фахівців у різних галузях. Майже 2 мільйони спеціалістів потрібні по всій країні.

У Німеччині особливо мають попит спеціалісти таких професій:

  • інженери;
  • професійні доглядальники;
  • IT-спеціалісти;
  • водії вантажівок;
  • майстри.

Зокрема, шукають багато інженерів у галузі автоматизації, архітектури, автомобільної промисловості, відновлювальної енергетики, захисту довкілля та штучного інтелекту. 

Сьогодні на ринку праці спостерігається значний попит на водіїв вантажівок. Потенційні кандидати повинні мати водійське посвідчення, видане країною ЄС або Європейської економічної зони, а також скласти спеціальний тест (базова кваліфікація). Також необхідним є знання німецької мови на рівні B1. Середньомісячна заробітна плата водія вантажівки становить близько 2,7 тис. євро, а після сплати податків – 1,87 тис. євро.

 ІТ-фахівці можуть отримати роботу в галузі розробки програмного забезпечення, управління додатками та кібербезпеки, маючи щонайменше три роки відповідного досвіду роботи в галузі та володіючи німецькою мовою на рівні не нижче B1. ІТ-фахівці можуть розраховувати на середньомісячну зарплату в 6 тис. євро, що становить приблизно 3,6 тис. євро після відрахувань. Це дохід вище середнього.

Також у країні існує високий попит на професійних доглядальниць. Потенційні кандидати повинні мати професійну кваліфікацію, еквівалентну 3-річній німецькій програмі. Або ж кандидати можуть пройти оцінювальний тест чи адаптаційний курс, щоб продемонструвати свої теоретичні та практичні знання в цій галузі.

Ще є вимога знання німецької на рівні мінімум B1, бо треба буде спілкуватися із пацієнтами. Для того, щоб працювати професійним доглядальником, необхідна довідка від німецького лікаря – він має дати підтвердження. Початкова заробітна плата на цій посаді становить приблизно 2 500 євро, а після відрахувань залишається 1 750 євро.

Крім того, у Німеччині шукають:

  • металургів,
  • сантехніків,
  • працівників бетонних і сталевих конструкцій,
  • мулярів,
  • паркетників,
  • інженерів-електриків,
  • прибиральників будівель.

У цих сферах можна заробляти приблизно 3 тис євро на місяць (2 тис євро після відрахувань).

До слова, згідно з останніми даними Євростату, найбільше українських біженців проживає у Польщі та Німеччині. Проте саме країни Східної Європи активно конкурують за українських працівників та надають різноманітні бонуси для них. Які переваги для українців пропонують у країнах Східної Європи та які тенденції прослідковуються на європейському ринку праці для «Главкома» розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко. За словами експертки, зараз спостерігається ефект свідомої міграції біженців. Після початку повномасштабної війни українці обирали прикордонні країни через географічну близькість. Тепер вони мають можливість проаналізувати та порівняти, яка країна їм цікава з точки зору можливостей розвитку, заробітку та соціальних виплат. 

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Теги: Німеччина українці робота праця біженці

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