Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
- Сьогодні, 12:09
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Фотограф Брэдли Манкович показал невероятные фотографии фьорда Трейси Арм на Аляске.
Фотограф Брэдли Манкович (Bradley G. Munkowitz) в буквальном смысле слова показал красоту природы Аляски в ином свете.
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На инфракрасных фотографиях Брэдли Манковича привычные нашему глазу земные пейзажи (в данном случае – фьорд Трейси Арм на Аляске) выглядят совершенно инопланетно.
Для достижения такого невероятного эффекта фотограф использовал обычную фотокамеру и специальный инфракрасный светофильтр.
Джерело: ФотоТелеграф