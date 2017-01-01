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    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича

    • Сьогодні, 12:09
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    Фотограф Брэдли Манкович показал невероятные фотографии фьорда Трейси Арм на Аляске.

    Фотограф Брэдли Манкович (Bradley G. Munkowitz) в буквальном смысле слова показал красоту природы Аляски в ином свете.

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    На инфракрасных фотографиях Брэдли Манковича привычные нашему глазу земные пейзажи (в данном случае – фьорд Трейси Арм на Аляске) выглядят совершенно инопланетно.

    Для достижения такого невероятного эффекта фотограф использовал обычную фотокамеру и специальный инфракрасный светофильтр.

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    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича
    Красота Аляски в инфракрасном свете в объективе Брэдли Манковича

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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