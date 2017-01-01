Кто был богаче Рокфеллера, или 10 самых богатых людей в истории



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20 марта в возрасте 101 года в своем доме скончался Дэвид Рокфеллер — внук основателя могущественной династии Рокфеллеров.

На момент смерти его состояние оценивалось в три миллиарда долларов. Хотя имя Дэвида Рокфеллера никогда и не числилось в топе богатейших людей планеты (по версии Forbes, он занимал 581-е место), тем не менее с его фигурой связаны невероятные истории о том, как он управлял миром через тайную организацию таких же богатых единомышленников.

В любом случае внук знаменитого Рокфеллера был человеком влиятельным и могущественным, а также ярым сторонником глобализации.

Мы хотим вспомнить еще 10 примеров невероятного богатства в истории человечества. Так у кого было больше денег — у Джона Рокфеллера или Чингисхана? Ответ на этот простой вопрос может быть очень и очень сложным, так как жили эти люди в абсолютно разных финансовых системах. На протяжении всей истории человеческой цивилизации имелись свои богачи, которые владели огромным состоянием. Но как сопоставить доллары и соболиные шкурки или среднеазиатские динары и современные биткоины?

Этот рейтинг самых богатых людей мира основан на исследованиях ведущих экономистов, историков и финансистов и представляет собой попытку сопоставления состояния различных исторических персон. Несмотря на всю трудность такого сравнения, этот список более-менее точно ранжирует самых состоятельных людей в истории и наглядно показывает степень их экономического влияния.

Джерело: BigPicture