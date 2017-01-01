Легендарному музыканту Эрику Клэптону - 72



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Успешную сольная карьера Клэптона продолжается до сих пор: в мае 2016 года музыкант выпустил пластинку под названием «I Still Do»

30 марта исполняется 72 года одному из величайших гитаристов в мире, члену Зала славы рок-н-ролла, командору ордена Британской империи Эрику Клэптону.

Первым инструментом в карьере музыканта была дешевая акустическая гитара со стальными струнами, подаренная его бабушкой. Играть на ней было сущим мучением, и от Эрика требовалось серьезное упорство, чтобы овладеть этим инструментом.

Влюбленный в блюз, он быстро завоевал любовь публики сначала как уличный музыкант, а позднее — как участник и лидер-гитарист легендарных групп The Yardbirds и Cream.

После распада Cream в 1968-м Клэптон начал успешную сольную карьеру, которая продолжается до сих пор: в мае 2016 года музыкант выпустил пластинку под названием «I Still Do» — 23-й по счету студийный альбом.

Джерело: Газета.Ру