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    Легендарному музыканту Эрику Клэптону - 72

    • Сьогодні, 11:19
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    Успешную сольная карьера Клэптона продолжается до сих пор: в мае 2016 года музыкант выпустил пластинку под названием «I Still Do»

    30 марта исполняется 72 года одному из величайших гитаристов в мире, члену Зала славы рок-н-ролла, командору ордена Британской империи Эрику Клэптону.

    Первым инструментом в карьере музыканта была дешевая акустическая гитара со стальными струнами, подаренная его бабушкой. Играть на ней было сущим мучением, и от Эрика требовалось серьезное упорство, чтобы овладеть этим инструментом.

    Влюбленный в блюз, он быстро завоевал любовь публики сначала как уличный музыкант, а позднее — как участник и лидер-гитарист легендарных групп The Yardbirds и Cream.

    После распада Cream в 1968-м Клэптон начал успешную сольную карьеру, которая продолжается до сих пор: в мае 2016 года музыкант выпустил пластинку под названием «I Still Do» — 23-й по счету студийный альбом.

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    Эрик Клэптон на концерте в помощь пострадавшим во время урагана «Сэнди» в «Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, 2012 год
    Легендарному музыканту Эрику Клэптону - 72
    Эрик Клэптон в 1969 году
    Эрик Клэптон в 1970 году
    Эрик Клэптон в 1969 году
    Эрик Клэптон в 1976 году
    Эрик Клэптон в 1985 году
    Эрик Клэптон демонстрирует пять премий «Грэмми», которые он завоевал на 35-й церемонии в 1993 году
    Чак Берри с Эриком Клэптоном, 1994 год
    Эрик Клэптон выступает вместе с Лучано Паваротти в Италии, 1996 год
    Королева Великобритании Елизавета II приветствует Эрика Клэптона на приеме в Букингемском дворце в Лондоне, 2005 год
    Эрик Клэптон на премьере фильма о The Beatles
    Легендарному музыканту Эрику Клэптону - 72

    Джерело: Газета.Ру

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