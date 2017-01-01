Машина, мобильник или морковка: как выглядят гробы жителей Африки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы не можете себе позволить ездить на Феррари, иметь айфон, носить кожаные туфли или проживать в нью-йоркском небоскрёбе – не беда. Всё это вы можете иметь в жизни загробной. Точнее – деревянные копии этого добра в виде гробов.

Тысячи даже самых бедных африканцев имеют возможность отправиться в мир иной в том, о чём они мечтали всю жизнь.

Индустрия гробов в виде земных предметов вожделения поставлена в Африке на поток. В Нигерии, Гане, Анголе, Мозамбике и ещё десятках стран чёрного континента тысячи ремесленников устроят вам всё всего за 20-50 долларов. Впрочем, некоторые высокохудожественные гробы в форме того же Феррари или бизнес-самолёта могут стоить и 1500 долларов, а их производство заказывается заранее (гроб могут делать в течение 4-6 месяцев). Но, разумеется, такие футляры могут себе позволить иметь в Африке лишь немногочисленные чиновники, продавцы сырья или колдуны.

Источник: mosmonitor.ru