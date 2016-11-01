Невероятная история любви к Мишель и слезы президента США Барака Обамы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне президент США Барак Обама произнес свою прощальную речь в конгресс-центре «Маккормик-плейс» в Чикаго.

Он подводил итоги своего президентства и благодарил всех, с кем ему удалось поработать. Но когда дошла очередь до первой леди США Мишель Обамы, глава государства не смог сдержать слез.

На видео отчетливо видно, как Барак Обама пытается проглотить ком в горле, говоря своей супруге о том, как он гордится ей и проделанной ей работой. Любовь в этот момент буквально витала в воздухе, и многие присутствующие растрогались до слез. Плакала и дочь президента Малия.

Обращаясь с трибуны к Мишель, Барак Обама сказал: «На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом… И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой».

Как начиналась история любви Мишель и Барака?

Обамы попали в поле зрения широкой общественности во время предвыборной кампании в 2007 году, но история любви Барака и Мишель началась почти за двадцать лет до этого. Мишель Робертсон назначили наставницей Барака Обамы в чикагской юридической фирме Sidley & Austin. Об их первом свидании — походе в кино на фильм Спайка Ли «Делай, как надо!» в 1989 году — рассказано в биографической драме «Саутсайд с тобой», которая вышла на экраны в августе 2016 года.

После трех лет романа в 1992 году пара поженилась. Их жизнь стала достоянием общественности почти десять лет назад, и тысячи фотографов запечатлели отношения между Бараком и Мишель, — комфорт и сдержанность, радость и нежность. Она аккуратно поправляет ему галстук. Он набрасывает ей на плечи свой пиджак. Рука об руку, они встречают публику, уравновешенные и спокойные. Предлагаем вам вспомнить самые нежные и трогательные моменты пары, которая была семьей номер один в США последние восемь лет.





Джерело: BigPicture