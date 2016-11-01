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    Невероятная история любви к Мишель и слезы президента США Барака Обамы

    • Сьогодні, 08:08
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    Накануне президент США Барак Обама произнес свою прощальную речь в конгресс-центре «Маккормик-плейс» в Чикаго.

    Он подводил итоги своего президентства и благодарил всех, с кем ему удалось поработать. Но когда дошла очередь до первой леди США Мишель Обамы, глава государства не смог сдержать слез.

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    На видео отчетливо видно, как Барак Обама пытается проглотить ком в горле, говоря своей супруге о том, как он гордится ей и проделанной ей работой. Любовь в этот момент буквально витала в воздухе, и многие присутствующие растрогались до слез. Плакала и дочь президента Малия.

    Обращаясь с трибуны к Мишель, Барак Обама сказал: «На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом… И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой».

    Как начиналась история любви Мишель и Барака?

    Обамы попали в поле зрения широкой общественности во время предвыборной кампании в 2007 году, но история любви Барака и Мишель началась почти за двадцать лет до этого. Мишель Робертсон назначили наставницей Барака Обамы в чикагской юридической фирме Sidley & Austin. Об их первом свидании — походе в кино на фильм Спайка Ли «Делай, как надо!» в 1989 году — рассказано в биографической драме «Саутсайд с тобой», которая вышла на экраны в августе 2016 года.

    После трех лет романа в 1992 году пара поженилась. Их жизнь стала достоянием общественности почти десять лет назад, и тысячи фотографов запечатлели отношения между Бараком и Мишель, — комфорт и сдержанность, радость и нежность. Она аккуратно поправляет ему галстук. Он набрасывает ей на плечи свой пиджак. Рука об руку, они встречают публику, уравновешенные и спокойные. Предлагаем вам вспомнить самые нежные и трогательные моменты пары, которая была семьей номер один в США последние восемь лет.

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    Мишель и Барак Обама в агитационном автобусе на пути в Нью-Гэмпшир после ночной встречи с избирателями в 2008 году.
    Барак Обама с невестой Мишель в Кении в 1992 году.
    Свадебная фотография Барака и Мишель Обамы, 1992 год.
    Барак и Мишель Обама готовятся к программной речи на собрании Чикагского экономического клуба 8 декабря 2004 года.
    Барак Обама с шестилетней дочерью Малией на руках и Мишель Обама с трехлетней Сашей в облаке из конфетти после благодарственной речи в Чикаго 2 ноября 2004 года.
    Барак и Мишель Обама слушают за кулисами концерт Брюса Спрингстина и Билли Джоэла в театре Хаммерстайна в Нью-Йорке 17 октября 2008 года.
    Барак и Мишель Обама обнимаются, пока телеведущая Опра Уинфри агитирует за них во время предвыборной кампании на стадионе Уильямс-Брайс 9 декабря 2008 года.
    Барак Обама обнимает Мишель после благодарственной речи на национальном съезде демократической партии в Денвере 28 августа 2008 года.
    Интимный момент между Бараком и Мишель в грузовом лифте во время инаугурационного бала в Вашингтоне 20 января 2009 года.
    Барак и Мишель Обама на инаугурационном балу в Вашингтоне 20 января 2009 года.
    Барак Обама держит в руках тортилью, которую он взял в буфете Белого дома в день мексиканского праздника Синко де Майо, поднимаясь в лифте с Мишель в личные апартаменты после празднования. 4 мая 2009 года.
    Барак Обама обнимает Мишель в Красной комнате Белого дома перед приемом Национальной ассоциации издателей газет 20 марта 2009 года.
    Миг спокойствия до приема в честь Барака и Мишель Обамы в Комнате дипломатов в Белом доме 17 марта 2009 года.
    Барак и Мишель Обама держатся за перила корабля во время поездки по бухте Святого Андрея в Панама-Сити, штат Флорида, 15 августа 2010 года.
    Танец Барака и Мишель во время Бала губернаторов в Белом Доме 21 февраля 2010 года.
    Барак и Мишель Обама наблюдают за фейерверками с крыши Белого дома 4 июля 2010 года.
    Барак Обама целует Мишель, попав в объектив «камеры поцелуев» во время матча мужской олимпийской сборной США по баскетболу против Бразилии в Вашингтоне 16 июля 2012 года.
    Мишель Обама ждет, чтобы поприветствовать супруга, прилетевшего в аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке 14 июня 2012 года.
    Барак и Мишель Обама спускаются по лестнице в Белом доме к приглашенным на рождественскую вечеринку 12 декабря 2012 года.
    Барак и Мишель Обама едут в машине во время парада в честь инаугурации президента в Вашингтоне 21 января 2013 года.
    Обамы танцуют во время торжественного бала в честь инаугурации президента в Вашингтоне 21 января 2013 года.
    Мишель Обама за кулисами слушает ремарки президента Барака Обамы во время ежегодного торжественного ужина в рамках юридической конференции в Вашингтоне 27 сентября 2014 года.
    Президент и первая леди держатся за руки, слушая речь Джона Льюиса в память о протестах чернокожего населения в борьбе за свои гражданские права в 1960-х. 7 марта 2015 года.
    Мишель Обама поправляет галстук Бараку Обаме перед встречей с китайским лидером Си Цзиньпинем и его супругой на торжественном ужине в Белом доме в их честь 25 сентября 2015 года.
    Первая леди прижалась к президенту во время съемок ролика для Всемирной выставки 2015 года в Белом доме 27 марта 2015 года.
    Президент и первая леди смеются над ребенком в костюме Папы Римского в игрушечном «папамобиле» во время празднования Хэллоуина в Белом доме 30 октября 2015 года.
    Барак и Мишель Обама идут к кортежу во время посещения Гаваны 20 марта 2016 года.
    Чета Обама во время приема в честь Месяца афроамериканской истории в Белом доме 18 февраля 2016 года.
    Мишель и Барак Обама ожидают приема гостей перед торжественным ужином в Белом доме по случаю Саммита северных стран в США. 13 мая 2016 года.
    Невероятная история любви к Мишель и слезы президента США Барака Обамы


    Джерело: BigPicture

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