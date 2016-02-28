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    От анорексички до бодибилдера: она весила всего 25 кг, а стала спортивной чемпионкой

    • Сьогодні, 11:07
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    В какой-то момент свой жизни Никола Кинг обнаружила, что весит чуть больше 25 килограмм.

    Ее анорексия была настолько серьезной, что доктора сказали ее родителям, что скорее всего девушка не выживет, так как все ее внутренние органы постепенно отказывают.

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    Тем не менее, уже через полтора года Никола не только была еще живой, она стояла на сцене соревнований по бодибилдингу и выглядела лучше, чем когда-либо в ее жизни до этого.

    Весна пришла, и многие спортзалы наполнились новичками, которые усиленно качаются и тренируются, чтобы успеть до лета привести себя в форму. Администраторы спортзалов знают, что этот поток заметно уменьшится к середине лета, когда часть посетителей «схлынет» со словами «А, всё равно не успел». Некоторые сдаются еще раньше, находя для себя множество причин: от «на работе завал» до «у меня коленка болит». Для Николы Кинг спортзал оказался не просто способом привести себя в порядок, это был ее единственный способ выжить.

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    Вот так выглядила Никола летом 2012 года.
    Несколько недель Никола совершенно не ела, что в итоге привело ее на больничную койку в реанимации.
    Когда Николу доставили в больницу, девушка весила всего 25 кг.
    Врачам пришлось давать девушке седативные препараты, чтобы она не препятствовала собственному исцелению. Почти три недели Николу кормили через трубку, чтобы дать ее организму возможность адаптироваться к регулярному поступлению здоровой пищи.
    За полтора года Никола сумела полностью изменить себя как внутренне, так и внешне.
    Никола получила первое призовое место в категории *Лучшая трансформация тела.*
    Сейчас в Николе невозможно узнать девушку, некогда страдавшую от анорексии.
    От анорексички до бодибилдера: она весила всего 25 кг, а стала спортивной чемпионкой
    От анорексички до бодибилдера: она весила всего 25 кг, а стала спортивной чемпионкой
    От анорексички до бодибилдера: она весила всего 25 кг, а стала спортивной чемпионкой




    Джерело: Культурология

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