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    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо

    • Сьогодні, 14:49
    • Розсилка

    Держать себя в тонусе девушке помогает йога

    Модель Нина Агдал снялась в рекламе продукции Solid and Striped.

    Красавица позировала в сексуальных купальниках на пляже, демонстрируя аппетитное тело. Невеста Ди Каприо примерила бикини и яркие купальники.

    Актер встречается с моделью более года, девушка известна своими фотосессия топлесс.

    По словам невесты Леонардо Ди Каприо, держать себя в тонусе ей помогает йога.

    Нина Агдал – молодая фотомодель из Дании, которая в последние несколько лет весьма востребована в модельном бизнесе благодаря участию в фотосессиях таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и многих других.

    Она родилась в Хиллерёде, пригороде датской столицы Копенгагена. С детства Нина хотела стать знаменитой, а так как природа не обделила девушку привлекательной внешностью, то Агдал решила сделать ставку на модельный бизнес. Тем более ее рост в 176 сантиметров этому вполне способствовал.

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    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо
    Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо


    Джерело: Gazeta.ua

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