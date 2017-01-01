Пикантная фотосессия в бикини невесты Ди Каприо

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Держать себя в тонусе девушке помогает йога

Модель Нина Агдал снялась в рекламе продукции Solid and Striped.

Красавица позировала в сексуальных купальниках на пляже, демонстрируя аппетитное тело. Невеста Ди Каприо примерила бикини и яркие купальники.

Актер встречается с моделью более года, девушка известна своими фотосессия топлесс.

По словам невесты Леонардо Ди Каприо, держать себя в тонусе ей помогает йога.

Нина Агдал – молодая фотомодель из Дании, которая в последние несколько лет весьма востребована в модельном бизнесе благодаря участию в фотосессиях таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и многих других.

Она родилась в Хиллерёде, пригороде датской столицы Копенгагена. С детства Нина хотела стать знаменитой, а так как природа не обделила девушку привлекательной внешностью, то Агдал решила сделать ставку на модельный бизнес. Тем более ее рост в 176 сантиметров этому вполне способствовал.





Джерело: Gazeta.ua