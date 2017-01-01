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    СССР после смерти Сталина глазами американского фотографа

    • Сьогодні, 11:19
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    <span>Валерий Брумель устанавливает новый мировой рекорд в прыжках в высоту, Ленинград, 1964 год.</span>
    Валерий Брумель устанавливает новый мировой рекорд в прыжках в высоту, Ленинград, 1964 год.

    После смерти Сталина железный занавес стал чуть менее железным

    Фотограф Джерри Кук родился в России в 1921 году, но уже через два года его семья, потерявшая почти все имущество во время революции, уехала за границу. В Нью-Йорке он сделал успешную карьеру, возглавив фотослужбу популярного журнала Sports Illustrated.

    После смерти Сталина железный занавес стал чуть менее железным, и Кук был одним из первых западных фотокорреспондентов, кому разрешили свободно фотографировать в СССР. Он приезжал несколько раз, побывал во многих городах и набрал много колоритного материала для журнала LIFE.

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    СССР после смерти Сталина глазами американского фотографа
    Производственная гимнастика в типографии, 1957 год.
    Харьков, 1960 год.
    На пляже в Виннице, 1960 год.
    Карибский кризис. Антивоенная демонстрация у американского посольства в Москве, 1962 год.
    Фотоателье, 1957 год.
    Трамплин под Ленинградом, 1959 год.
    Москва, 1962 год.
    Ленинград, 1959 год.
    У касс московского ипподрома, 1958 год.
    Крещение в православной церкви, 1958 год.
    В московской школе фигурного катания, 1958 год.
    Сочи, утренняя гимнастика в санатории, 1957 год.
    Колхозник с сыном, Иркутск, 1959 год.
    Торговля книгами на московской улице, 1958 год.
    На футболе, Ленинград, 1959 год.
    Солнечные ванны у стены Петропавловской крепости, 1958 год.
    Смоленск, 1960 год.
    Москва, 1962 год.
    Прохожие разглядывают новый американский автомобиль у подъезда гостиницы «Националь».
    В ГУМе.
    На полевых работах под Харьковом, 1957 год.
    Лыжники у Белорусского вокзала, 1958 год.
    В московском детском саду, 1957 год.
    На пляже у Петропавловской крепости, 1957 год.
    Валерий Брумель устанавливает новый мировой рекорд в прыжках в высоту, Ленинград, 1964 год.
    В московской консерватории, 1957 год.
    Магазин на окраине Москвы, 1957 год.
    Дети на уроке в одной из школ Самарканда, 1960 год.
    Смоленск, 1960 год.
    Киев, 1960 год.
    Львов, 1960 год.
    Обновление цветочного портрета Ленина, Харьков, 1960 год.
    Харьков, 1960 год.
    Ленинград, 1959 год.
    СССР после смерти Сталина глазами американского фотографа

    Джерело: BigPicture
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