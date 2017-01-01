СССР после смерти Сталина глазами американского фотографа

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Валерий Брумель устанавливает новый мировой рекорд в прыжках в высоту, Ленинград, 1964 год.

После смерти Сталина железный занавес стал чуть менее железным

Фотограф Джерри Кук родился в России в 1921 году, но уже через два года его семья, потерявшая почти все имущество во время революции, уехала за границу. В Нью-Йорке он сделал успешную карьеру, возглавив фотослужбу популярного журнала Sports Illustrated.

После смерти Сталина железный занавес стал чуть менее железным, и Кук был одним из первых западных фотокорреспондентов, кому разрешили свободно фотографировать в СССР. Он приезжал несколько раз, побывал во многих городах и набрал много колоритного материала для журнала LIFE.