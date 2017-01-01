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    Топ-20 самых красивых городов на воде

    • Сьогодні, 07:23
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    Лодочное экскурсионное агентство Chicago Line Cruises назвало 20 лучших городов, которые располагаются на воде.

    При составлении рейтинга учитывались данные опроса о качестве жизни, проведенного Mercer, а также информация Euromonitor о прибытии международных туристов.

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    Не остались без внимания экспертов и цены на услуги в местных заведениях. В итоге был составлен рейтинг, включающий города по всему миру. Несмотря на разные местоположения, все эти города объединяет завораживающая красота местных пейзажей.

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    Гонконг
    Эдинбург
    Новый Орлеан
    Венеция
    Бангкок
    Гонолулу
    Майами
    Стамбул
    Перт
    Осло
    Дубай
    Лиссабон
    Лос-Анджелес
    Хельсинки
    Дублин
    Нью-Йорк
    Токио
    Сан-Франциско
    Сидней
    Чикаго
    Топ-20 самых красивых городов на воде

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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