Топ-20 самых красивых городов на воде

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Лодочное экскурсионное агентство Chicago Line Cruises назвало 20 лучших городов, которые располагаются на воде.

При составлении рейтинга учитывались данные опроса о качестве жизни, проведенного Mercer, а также информация Euromonitor о прибытии международных туристов.

Не остались без внимания экспертов и цены на услуги в местных заведениях. В итоге был составлен рейтинг, включающий города по всему миру. Несмотря на разные местоположения, все эти города объединяет завораживающая красота местных пейзажей.

Джерело: ФотоТелеграф