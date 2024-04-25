Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
Сполучені Штати Америки таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms
фото з відкритих джерел

Представники Пентагону не назвали точну кількість переданих Україні ракет Atacms

Завдяки американським балістичним ракетам Atacms Україна зможе посилити тиск на російських загарбників на деяких окупованих територіях. Про це повідомляє The New York Times.

За словами високопоставленого чиновника оборони США, мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, «де зараз Росія має відносно безпечний притулок»

Проте представники Пентагону відмовилися називати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Натомість Кремль заявив, що передача американських балістичних ракет Atacms Україні «не змінить результату війни».

Раніше, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: війна США озброєння військова допомога Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

88-річний чоловік вийшов з окупованої Донеччини, щоб не отримувати громадянство РФ
88-річний чоловік вийшов з окупованої Донеччини, щоб не отримувати громадянство РФ
Вчора, 17:28
Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано
Затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських та удар по російському судну. Головне за 19 квітня
21 квiтня, 22:00
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай надає РФ деталі до машин
Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters
19 квiтня, 23:17
Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського
Аналітики повідомили, на яких напрямках фронту тривають позиційні бої
17 квiтня, 05:01
Проймає історія водія, місія якого – щодня доправляти полеглих хлопців додому
Один день з тими, хто шукає тіла загиблих на «нулі»
12 квiтня, 16:31
Соломка закликав українців продовувати боротьбу і надалі допомагати Збройним силам України
Відомий ведучий добровільно приєднався до лав ЗСУ
12 квiтня, 14:55
Момент влучання у ворожу автівку
Нацгвардійці вдарили по автівці з офіцерами РФ (відео)
7 квiтня, 12:21
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зробив заяву щодо Ізраїля
США можуть змінити свою політику щодо Ізраїля – CNN
4 квiтня, 23:53
Президент США Джо Байден заявив, що таких ударів по гуманітарних конвоях не повинно бути
Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази
3 квiтня, 05:49

Події в Україні

Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
Сольський подав у відставку, Європарламент визнав Путіна нелегітимним. Головне за 25 квітня
Сольський подав у відставку, Європарламент визнав Путіна нелегітимним. Головне за 25 квітня
«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії
«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії
Окупанти збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб
Окупанти збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб
Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України
Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
31K
Революції гвоздик – 50. Як зникла остання імперія Європи
21K
Оновлення даних в ТЦК: військові звернулися до громадян
18K
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
15K
Навіщо Україні витрачати гроші на телеканали, які ніхто не дивиться? Депутатка пропонує рішення
13K
Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни

Новини

Влада вивчає можливість підвищення тарифу на світло. Центр Разумкова оцінив необхідність такого кроку
Сьогодні, 17:28
Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua