Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ

Представники Пентагону не назвали точну кількість переданих Україні ракет Atacms

Завдяки американським балістичним ракетам Atacms Україна зможе посилити тиск на російських загарбників на деяких окупованих територіях. Про це повідомляє The New York Times.

За словами високопоставленого чиновника оборони США, мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, «де зараз Росія має відносно безпечний притулок»

Проте представники Пентагону відмовилися називати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Натомість Кремль заявив, що передача американських балістичних ракет Atacms Україні «не змінить результату війни».

Раніше, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.