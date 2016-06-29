Уникальная красота: афроамериканка-альбинос стала востребованной моделью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Красота – это понятие относительное. В модельном бизнесе красивыми принято считать высоких девушек с правильными чертами лица. Однако в последнее время эти каноны активно нарушаются.

Искушенному зрителю уже не интересна просто миловидная модель, поэтому популярностью пользуются девушки и женщины с лишним весом и нестандартными чертами лица. Настоящий фурор в мире моды произвела модель-альбинос.

Эта девушка имеет светлые волосы, зеленые глаза, но, при этом она, – афроамериканка.

Диандра Форрест (Diandra Forrest) появилась на свет с очень нетипичной наружностью. Девочка родилась альбиносом (кожа и волосы лишены какого-либо пигмента). Непохожесть усугублялась еще и тем, что Диандра – афроамериканка, и у нее соответствующие черты лица. Будучи ребенком, она была изгоем в своем классе. Дети смеялись над ней и всячески унижали. Дошло до того, что Диандру перевели из обычной школы в специализированную.

Жизнь Диандры кардинально изменилась после встречи с фотографом Шамиром Ханом (Shameer Khan). Он увидел необычную девушку в супермаркете на Манхэттене и уговорил сняться в его студии. После фотосессии Диандра поняла, что ее недостаток, на самом деле оказался достоинством. Она тут же заключила договор Ford Models Europe, а затем и с другими ведущими модельными агентствами. Нестандартная блондинка с негроидными чертами лица и зелеными глазами вызвала фурор на подиуме и у ведущих фотографов.





Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/150217/33480/





