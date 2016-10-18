Зацелованные губы и нестандартные стрелки: тренды макияжа-2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Какие тенденции макияжа чаще всего мелькали на топ-моделях

Накладные ресницы на нижнем веке

Моделям с показа MSGM визажист Ребекка Баттерворт решила сделать нарочито длинные и небрежно накрашенные ресницы на нижнем веке. Помимо праймера и нескольких плотных слоев туши она использовала накладные ресницы. На показе Jeremy Scott моделям сделали нюдовый макияж со нежно-розовыми румянами, подчеркнув глаза пучками накладных ресниц на нижнем веке.

Яркие комбо

На минувших Неделях моды многие визажисты выбирали для макияжа яркие комбинации из двух оттенков. На показе Prada глаза моделей подчеркнули голубыми и черными тенями, растушеванными на обоих веках. На показе Oscar de la Renta визажист Том Пешо совместил кислотную фуксию и ярко-оранжевый пигмент. Визажисты Byblos использовали яркие цвета, основываясь на классических контрастах в цветовом спектре. Например, с оранжевым соседствовал голубой, с зеленым — фиолетовый. Тени наложили на нижнее веко и у внешнего уголка глаз. А на подиум Marco De Vincenzo вышли модели, главным акцентом макияжа которых стала подводка ярких летних оттенков с сатиновым блеском.

Цветовая палитра

Визажисты показов Dans La Vie и Maison Margiela показали, как лучше всего использовать многогранную цветовую палитру в макияже глаз. На показе House of Holland в качестве дополнительного акцента на внутренний уголок глаза нанесли тени с глиттером. Для показа Ryan Lo был выбран необычный и броский макияж в стиле аниме.

Зацелованные губы

Этот тренд был замечен еще на Неделе моды в Лондоне. Snogged lips, или эффект «зацелованных губ», визажист Вэл Гарланд применила в макияже, используя продукты компании M.A.C. Главное — никаких четких контуров на губах и больше глосса сверху.

Нестандартные стрелки

В этом сезоне визажисты решили показать нетривиальную альтернативу классическим ровным стрелкам — широкие и неровные линии. На показе Prabal Gurung стрелка поднялась вверх к неподвижному веку, у Marni линия на нижнем веке была нарисована слегка рваной, как если бы ее рисовали не подводкой, а тушью для ресниц. Для показа Versace визажисты сделали моделям макияж в стиле гранж в виде широких угольных стрелок.

Украшения на лице

На некоторых показах макияж был дополнен эффектными украшениями на лице. У моделей с показа Gucci был пирсинг в носу, девушкам с показа Balmain надели специальный аксессуар для губ, моделям Junya Watanabe поместили на лоб необычную фурнитуру.

Джерело: Buro247