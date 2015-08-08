Йога: магия или наука?

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Ученые доказали, что йога снижает хронические боли, регулирует кровяное давление и поднимает настроение

Вокруг йоги, в силу того что она переплетается с восточной философией и медициной, накопилось много мифов, которые по большей части звучат как полный бред. А ведь на самом деле, учиться понимать собственное тело необходимо. Йога помогает разобраться и в вещах весьма будничных: как сидеть прямо за столом, как ходить на двенадцатисантиметровых шпильках или как избавиться от боли в спине. Многие считают, что рассказы о благоприятном влиянии йоги на самочувствие - просто шарлатанство, тем не менее, все уже давно доказано наукой.

Йога помогает при лечении боли (особенно хронической), снижает уровень кортизола и регулирует кровяное давление, а также поднимает настроение.

Исследования доказали, что у медитирующих людей, активность теломеразы повышается. Что это значит? Что их клетки являются биологически моложе, чем у людей, которые не медитируют регулярно.

Что нужно для начала занятий?

Во-первых, и самое главное – коврик.

В йоге здорово то, что не нужно особо тратиться на различный инвентарь. Работая босиком, вам не нужно истощать кошелек спортивной обувью. Единственное, что вам действительно необходимо - это мат. Если вы планируете заниматься в студии или в тренажерном зале, маты, безусловно, будут предоставлены, но, как правило, большинство людей (в целях гигиены) приносят на занятия свои собственные. Сразу забудьте о полотенце - вы будете скользить.

Коврик должен быть эластичный, хорошо прилегающий к полу, не скользящий (даже в том случае, когда вы будете потеть) и достаточно длинный.

Опорный блок и ремни

Да, действительно, после покупки мата у вас уже есть все, что абсолютно необходимо. Теперь стоит еще учесть, насколько растягивается ваше тело. Если вы только начинаете, или если от природы вы не слишком гибкие, хорошо обзавестись опорным блоком для йоги.

Блоки служат для того, чтобы удлинить тело. Колодки часто укладывают также под таз, между лопаток, или используют в качестве повышения во время приседа по-турецки так, чтобы таз находился выше, чем колени.

Точно так же и с ремнями. Их используют, прежде всего, в позициях, требующих повышенной гибкости (например, подхватить ноги руками).

На первых тренировках вместо блока можно использовать жесткую подушку или толстую книгу, а ремень сделать себе из куска широкой ленты или обычного ремня от брюк. Прежде чем вы начнете тратить деньги на оборудование, узнайте сначала, нужно ли это вам вообще.

Одежда

В йоге плохо себя зарекомендовала свободная одежда, по двум причинам. Во-первых, много позиций выполняется головой вниз. Объемные блузки любят не только раскрывать спину, живот и грудь, но и спускаться на лицо, закрывая доступ кислорода.

Во-вторых, в просторной одежде трудно увидеть, как вы выполняете данную позицию, а это в йоге (особенно в начале) очень важно. В мешковатых штанах и топе XXXL ваше тело утонет в складках материала, не позволяя наблюдать в зеркале за результатом работы. Поэтому, выбирайте облегающую одежду. Лосины и топ отлично вам подойдут.

Как начать?

Не колдовать. Первые тренировки лучше всего провести под контролем инструктора. Это важно, потому что в йоге есть несколько основных вещей, с которыми вы должны быть осторожны. Это касается укладки ног и рук, так называемые открытия и закрытия позиций, контроль дыхания и ощущения в целом, когда пора сказать организму довольно и остановить растяжение.

Зато, когда вы уже узнаете основные правила занятий йогой, в интернете вы найдете сотни часов бесплатных курсов и тысячи тренировок.

Источник: kasiagandor.com

Перевела: Зоряна Вареня