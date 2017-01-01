

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собаки и кошки разных пород в портретах фотографа Манко обретают уникальное выражение, которое порой кажется почти человеческим

Пожалуй, нет таких людей, которым не нравятся фотографии невообразимо милых собак и кошек.

Зато есть фотографы, делающие портреты питомцев с огромной любовью и профессионализмом, например, Алессандро Манко, для которого главный объект съёмки – собственная борзая.

Но с не меньшей охотой он фотографирует и других домашних животных.

Собаки и кошки разных пород в портретах Манко обретают уникальное выражение, которое порой кажется почти человеческим.

Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание:

Джерело: telegraf.com.ua