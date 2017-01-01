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    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание

    • Сьогодні, 14:48
    • Розсилка

    Собаки и кошки разных пород в портретах фотографа Манко обретают уникальное выражение, которое порой кажется почти человеческим

    Пожалуй, нет таких людей, которым не нравятся фотографии невообразимо милых собак и кошек.

    Зато есть фотографы, делающие портреты питомцев с огромной любовью и профессионализмом, например, Алессандро Манко, для которого главный объект съёмки – собственная борзая.

    Но с не меньшей охотой он фотографирует и других домашних животных.

    Собаки и кошки разных пород в портретах Манко обретают уникальное выражение, которое порой кажется почти человеческим.

    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание:

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    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
    Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание

    Джерело: telegraf.com.ua

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