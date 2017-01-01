Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание
- Сьогодні, 14:48
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Розсилка
Собаки и кошки разных пород в портретах фотографа Манко обретают уникальное выражение, которое порой кажется почти человеческим
Пожалуй, нет таких людей, которым не нравятся фотографии невообразимо милых собак и кошек.
Зато есть фотографы, делающие портреты питомцев с огромной любовью и профессионализмом, например, Алессандро Манко, для которого главный объект съёмки – собственная борзая.
Но с не меньшей охотой он фотографирует и других домашних животных.
Собаки и кошки разных пород в портретах Манко обретают уникальное выражение, которое порой кажется почти человеческим.
Милые собаки и кошки, которые заставят вас затаить дыхание:
Джерело: telegraf.com.ua