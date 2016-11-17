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    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип

    • Сьогодні, 14:41
    • Розсилка

    На этот раз Ivan Navi экранизировал песню, которая вслед за первыми двумя треками прочно закрепилась в радиочартах Украины.

    Как и в предыдущих видео «Такі молоді» и «Закохуюсь», основной сюжетной линией клипа «Влипли» стала история любви.

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    И режиссеры видеоработы Дима Манифест и Дмитрий Шмурак добавили к ней немного магии и оптических иллюзий и создали совершенно новый мир. В нем главные герои клипа знакомятся, влюбляются, не могут жить друг без друга, расходятся, мирятся и снова проходят все по кругу.

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    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип
    Ivan Navi презентовал «шаманский» клип

    По словам артиста, все события, которые происходят в жизни влюбленной пары, будут показаны так, что у зрителя создастся впечатление, что он просматривает фотопленку. В какой-то момент герои вообще становятся частью оптической иллюзии и наконец плавно растворяются среди улочек города под ритмы шаманской мелодии трека «Влипли».

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