Ivan Navi презентовал «шаманский» клип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На этот раз Ivan Navi экранизировал песню, которая вслед за первыми двумя треками прочно закрепилась в радиочартах Украины.

Как и в предыдущих видео «Такі молоді» и «Закохуюсь», основной сюжетной линией клипа «Влипли» стала история любви.

И режиссеры видеоработы Дима Манифест и Дмитрий Шмурак добавили к ней немного магии и оптических иллюзий и создали совершенно новый мир. В нем главные герои клипа знакомятся, влюбляются, не могут жить друг без друга, расходятся, мирятся и снова проходят все по кругу.

По словам артиста, все события, которые происходят в жизни влюбленной пары, будут показаны так, что у зрителя создастся впечатление, что он просматривает фотопленку. В какой-то момент герои вообще становятся частью оптической иллюзии и наконец плавно растворяются среди улочек города под ритмы шаманской мелодии трека «Влипли».