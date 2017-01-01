  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Одесские активисты обещают сорвать концерты Лободы, Басты и Дорна

    • Сьогодні, 10:06
    • Розсилка

    Патриотично настроенные активисты сообщили, что в воскресенье устроят акцию протеста в Аркадии против концерта певицы Светланы Лободы в Одессе.

    По мнению активистов, певица изменила своей стране и слишком много времени проводит в России на концертах и ТВ-шоу. В частности 27 мая Лобода будет вести премию российского музыкального телеканала RU TV, которая пройдет в Crocus City Hall. А 28 мая, певица собирается развлекать одесский бомонд в одном из популярных ночных клубов.

    «Не хотите протестов под вашими заведениями – просто отмените концерты Лободы, Басты, Дорна, которые поддерживают боевые действия против Украины! – сообщил один из организаторов акции экс-глава одесского Правого сектора Сергей Стерненко. – Не надо мне звонить, писать или пытаться вытянуть на встречу по этому поводу. Я не буду ни с кем договариваться!»

    Также стало известно, что владельцы клуба, в котором планируется выступление Лободы решили не отказываться от концерта, так что не исключено, что Лободу ожидает такой же «теплый прием», как и Ани Лорак в 2014 году. 

    Как сообщают местные СМИ, администрация ночного клуба, в котором выступит Лобода уже начала подготовку к возможной акции протеста и планирует усилить охрану.

    Читайте також
    Світлана Лобода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ