Одесские активисты обещают сорвать концерты Лободы, Басты и Дорна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патриотично настроенные активисты сообщили, что в воскресенье устроят акцию протеста в Аркадии против концерта певицы Светланы Лободы в Одессе.

По мнению активистов, певица изменила своей стране и слишком много времени проводит в России на концертах и ТВ-шоу. В частности 27 мая Лобода будет вести премию российского музыкального телеканала RU TV, которая пройдет в Crocus City Hall. А 28 мая, певица собирается развлекать одесский бомонд в одном из популярных ночных клубов.

«Не хотите протестов под вашими заведениями – просто отмените концерты Лободы, Басты, Дорна, которые поддерживают боевые действия против Украины! – сообщил один из организаторов акции экс-глава одесского Правого сектора Сергей Стерненко. – Не надо мне звонить, писать или пытаться вытянуть на встречу по этому поводу. Я не буду ни с кем договариваться!»

Также стало известно, что владельцы клуба, в котором планируется выступление Лободы решили не отказываться от концерта, так что не исключено, что Лободу ожидает такой же «теплый прием», как и Ани Лорак в 2014 году.

Как сообщают местные СМИ, администрация ночного клуба, в котором выступит Лобода уже начала подготовку к возможной акции протеста и планирует усилить охрану.